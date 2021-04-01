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Evlilik Hakkında Her Şey Efe kimdir? Barış Kılıç kimdir, nereli, kaç yaşında? Hangi projelerde yer aldı?

Evlilik Hakkında Her Şey dizisine geri dönüşüyle gündeme gelen Barış Kılıç'ın internet kullanıcıları tarafından hayatı merak edilmeye başladı. Biz de haberimizde Evlilik Hakkında Her Şey Efe kimdir? Barış Kılıç kimdir, nereli, kaç yaşında? Hangi projelerde yer aldı? sorularının cevabına yer verdik.

Evlilik Hakkında Her Şey Efe kimdir? Barış Kılıç kimdir, nereli, kaç yaşında? Hangi projelerde yer aldı?

FOX TV ekranlarında yayınlanan geniş izleyici kitlesine sahip Evlilik Hakkında Her Şey dizisine sürpriz dönüşüyle adından söz ettiren Barış Kılıç, meraklılar tarafından araştırılmaya başlandı. Biz de Evlilik Hakkında Her Şey Efe kimdir? Barış Kılıç kimdir, nereli, kaç yaşında? Hangi projelerde yer aldı? sorularının cevabını araştırıp haberimizde detaylara yer verdik...

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY EFE KİMDİR? BARIŞ KILIÇ KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

21 Şubat 1978 Malatya Arguvan doğumlu Barış Kılıç 43 yaşındadır. İstanbul Üniversitesi İktisat Bölümü mezunudur. 

Mezun olduktan sonra yabancı dilini geliştirmek için Amerika‘ya giden ünlü isim, bir süre burada kalıp yabancı dilini geliştirdikten sonra Türkiye’ye döndü ve Yeditepe Üniversitesi'nde yüksek lisansını tamamladı.

Evlilik Hakkında Her Şey Efe kimdir? Barış Kılıç kimdir, nereli, kaç yaşında? Hangi projelerde yer aldı?

HANGİ PROJELERDE YER ALDI?

Kariyer hayatı boyunca birçok projede yer alan Barış Kılıç ekranların tanınan simalarından. 2004 yılında rol aldığı Bütün Çocukları dizisinde Mert karakterini canlandırarak ilk oyunculuk mesleğine ilk adımını atmıştır. 

Barış Kılıç'ın kariyer hayatı boyunca yer aldığı projeler şu şekildedir:

  • 2019 – Yasak Elma (Kaya) (TV Dizisi)
  • 2017 – Evlat Kokusu (Aslan Akbaş)(TV Dizisi)
  • 2016 – Oyunbozan (Emre) (TV Dizisi)
  • 2014 – Seni Seviyorum Adamım (Berk) (Sinema Filmi)
  • 2014 – 2015 – Güllerin Savaşı (Ömer)(TV Dizisi)
  • 2012 – Merhaba Hayat (Burak)(TV Dizisi)
  • 2011 – 2012 – Adını Feriha Koydum (Levent)(TV Dizisi)
  • 2013 – Lale Devri (TV Dizisi)
  • 2009 – Sakarya Fırat (Berat)(TV Dizisi)
  • 2009 – Aynadaki Düşman (Kaan Candemir)(TV Dizisi)
  • 2007 – Vazgeç Gönlüm (Mert)(TV Dizisi)
  • 2007 – Leylan (Yaman)(TV Dizisi)
  • 2004 – Bütün Çocuklarım (Aybars)(TV Dizisi)
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