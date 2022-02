Evlilik Hakkında Her Şey final mi yapıyor, bitiyor mu? Evlilik Hakkında Her Şey final ne zaman? Kaçıncı bölümde, neden final yapıyor? Salı akşamları FOX TV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Evlilik Hakkında Her Şey dizisiyle ilgili orataya atılan final iddiası diziseverleri meraklandırdı. Peki Evlilik Hakkında Her Şey final mi yapıyor, bitiyor mu? Evlilik Hakkında Her Şey final ne zaman? Kaçıncı bölümde, neden final yapıyor? İşte detaylar...

MF Yapım imzalı, ilk bölümü 21 Eylül 2021 tarihinde yayımlanan, yönetmen koltuğuna Yusuf Pirhasan’ın oturduğu, senaryosunu Seda Çalışır Karaoğlu, Toprak Karaoğlu ve Ayşe Canan Ertuğ’un uyarladığı, Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin final yapacağı iddia ediliyor. Biz de bunun üzerine merak edilen 'Evlilik Hakkında Her Şey final mi yapıyor, bitiyor mu? Evlilik Hakkında Her Şey final ne zaman? Kaçıncı bölümde, neden final yapıyor?' sorularının yanıtlarına haberimizde yer verdik... EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY FİNAL MI YAPIYOR, BİTİYOR MU? Gökçe Bahadır, Sumru Yavrucuk, Yiğit Kirazcı, Sarp Akkaya, Gökçe Eyüboğlu ve Tülin Ece gibi başarılı oyuncuların başrolünde yer aldığı, FOX TV ekranlarında yayınlanan Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin final yapacağı iddia ediliyor. EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY FİNAL NE ZAMAN? KAÇINCI BÖLÜMDE, NEDEN FİNAL YAPIYOR? Haluk Bilginer ve Tolga Sarıtaş'ın başrollerini paylaştığı Baba dizisinin Salı akşamı yayınlanması sonucunda reytinglerde ilk beşte yer alamayan Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin de Mart ayında final yapacağı iddialarını gündeme taşıdı. Final iddiaları magazin kulislerinde konuşulurken yapımdan herhangi bir açıklama gelmedi. SON BÖLÜMDE NE OLDU? Azra uzun bir süreden sonra ilk kez sakin bir pazar günü geçirmeye niyetlenir. Fakat yaşanan sürpriz gelişmeler Azra’nın bu hevesini kursağında bırakacaktır. Nadide ve Selim’in gerçek yüzünü öğrenen Filiz büyük bir tehlikeyle karşı karşıyadır. Kızının tehlikede olduğunu anlayan Songül, onu kurtarmak için Azra’dan yardım ister. Azra’nın bir planı vardır ancak bunun gerçekleşmesi için, en büyük düşmanları Bora’nın yardımı gerekmektedir. Sanem Yıldırım’la görüşüp ablasına tüm gerçekleri anlatmasını ister. Akis takdirde Azra her şeyi Sanem’den öğrenecektir. Yıldırım, Sanem’i kendisine bir gün süre vermesi konusunda ikna eder. Yıldırım için artık Aza ile ilişkisinin en büyük kırılma noktası gerçekleşmek üzeredir. Güneş ve Yalın ikilisi, Erman ve Çolpan’a eğlenceli bir sürpriz hazırlığına girişirler. Bora’nın kim olduğuna dair sır perdesi tamamen kalkmak üzeredir. Bora’nın kimliği herkesin hayatında büyük değişimlere yol açacak ve kahramanlarımızı yeni bir dönemin başlangıcına sürükleyecektir… EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY KONUSU Cevher ailesine mensup birbirinden çok farklı dört kadının ortak geçmişlerine olan tepkileri ve farklılıkları işlenecek. Bir evliliğin bütün aşamalarını bu dört kadın kahramanımız üzerinden göreceğimiz dizide; Çolpan (Sumru Yavrucuk) boşanmış, Azra (Gökçe Bahadır) uzun yıllardır evli, Güneş (Tülin Ece) evlilik arifesinde ve Sanem (Gökçe Eyüboğlu) ise evlilik kavramını tümüyle reddetmektedir. Bölge Gündem Editör Ekibi Haberler, Son Dakika Haberleri Evlilik Hakkında Her ŞeyFox Tvfinal