Evlilik Hakkında Her Şey Hande kimdir? Naz Elmas kimdir? Nereli, kaç yaşında? Evli mi? Hangi dizilerde rol aldı? Evlilik Hakkında Her Şey Hande kimdir? Bir döneme damga vuran ve Doktorlar dizisinde Eylül karakterini canlandıran Naz Elmas' FOX TV ekranlarında yayınlanan Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde rol almasının ardından merak konusu oldu. Naz Elmas kimdir? Nereli, kaç yaşında? Evli mi? Hangi dizilerde rol aldı?

A+ A-

Evlilik Hakkında Her Şey Hande kimdir? Naz Elmas kimdir? Nereli, kaç yaşında? Evli mi? Hangi dizilerde rol aldı? soruları internette merak edilen konular arasında. İşte Naz Elmas ile ilgili bilgiler. EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY HANDE KİMDİR? NAZ ELMAS KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA? Naz Elmas, 16 Haziran 1983 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. İlköğrenimini 50. Yıl Cumhuriyet'te okudu. Liseyi ise yabancı dil eğitimi veren Özel Kalamış Lisesi'nde okudu. Üniversite son sınıfta okurken, Haziran Gecesi adlı dizide Özcan Deniz'in sevgilisi Havin'i canlandırdı. G.O.R.A filminde konuk oyunculuk yaparak, Erşan Kuneri'nin sekreterini canlandırdı. Sonrasında Candan Öte adlı dizide Gülen rolünü canlandırdı. 2007 yılında El Gibi adlı dizide oynamıştır. Televizyon reklamlarında da oyunculuk sergileyen Naz Elmas, bir bankanın reklamında rol almıştır. Doktorlar dizisinde "Eylül" Karakterini canlandırmıştır. Oyuncunun birçok usta oyuncuyla oynadığı Nefes dizisi 21 Kasım 2009 tarihi itibarıyla yayından kaldırıldı. 2011 yılında Star TV'de yayınlanan Ay Tutulması adlı diziyle oyunculuk kariyerine devam eden oyuncu, bu dizinin finali ile birlikte yine Star TV'de yayınlanan Bir Ömür Yetmez adlı dizide "Melek" karakterini oynadı. 2012 yılında 4 Eylül ile 8 Aralık arasında Show TV'de yayınlanan Ustura Kemal dizisinde Rum kızı Angeli karakterini canlandırdı. 14 bölüm yayınlanan dizi yayından kaldırıldı. 2013 yılında 1 Temmuz ile 23 Eylül arasında Kanal D'de yayınlanan Güzel Çirkin dizisinde oynadı. 13. bölümün ardından dizi yayından kaldırıldı. 2014 yılında çekilmekte olan Stajyer Mafya filminde oynadı. 2014 sonbaharında TRT 1'de başlayan Filinta (Bir Osmanlı Polisiyesi) dizisinde yer aldı. 2016 yılında Kördüğüm, 2017 yılında Bahtiyar Ölmez ve 2019 yılında Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da yer aldı. ABLASI AÇELYA ELMAS KİMDİR? Açelya Elmas, 25 Mayıs 1977 tarihinde İstanbul’da pedagog bir anne ve reklamcı bir babanın kızı olarak doğmuştur. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konsevatuarı Müzik Bölümü'nden mezunudur. Konsevatuarda 2 yıl opera ve şan eğitimi aldı, ardından 4 yıl müzikal okudu. Detaylı biyografisine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz... Açelya Elmas kimdir? Nereli, kaç yaşında? Evli mi? Hangi dizilerde rol aldı? EVLİ Mİ? Güzel oyuncu Naz Elmas ilk olarak 2014 yılında Emre Kıramer ile dünya evine girdi ancak bu evlilik uzun sürmedi 1 yıl sonra çift yollarını ayırdı. Ardından Erol Özmandıracı ilişki yaşamaya başlayan Elmas, kısa sürede ilişkisini 2019 yılında nikah masasına taşıdı. Elmas'ın, Özmandıracı ile olan mutlu evliliği halen devam etmektedir. naz elmasAçelya Elmasdemet ve alişan ile sabah sabah