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  3. Evlilik Hakkında Her Şey'in Azra'sı Gökçe Bahadır, Emir Ersoy ile evlendi! O engel bile çiftin keyfini kaçıramadı!

Evlilik Hakkında Her Şey'in Azra'sı Gökçe Bahadır, Emir Ersoy ile evlendi! O engel bile çiftin keyfini kaçıramadı!

FOX TV ekranlarında yayınlanan Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde Azra karakterine hayat veren Gökçe Bahadır, geçtiğimiz akşam Emir Ersoy ile hayatını birleştirdi.

Evlilik Hakkında Her Şey'in Azra'sı Gökçe Bahadır, Emir Ersoy ile evlendi! O engel bile çiftin keyfini kaçıramadı!

Evlilik Hakkında Her Şey dizisiyle ekranda olan 40 yaşındaki oyuncu Gökçe Bahadır, Sezen Aksu'nun proje albümünde birlikte çalıştığı, kendisinden dört yaş büyük müzisyen Emir Ersoy'la İzmir'in Çeşme ilçesinde hayatını birleştirdi.

AİLE ARASINDA TÖREN YAPILDI

Alaçatı'da yakın aile ve arkadaşları arasında düzenlenen törenle evet diyen çiftin mutluluğu kameralara yansıdı.

Evlilik Hakkında Her Şey'in Azra'sı Gökçe Bahadır, Emir Ersoy ile evlendi! O engel bile çiftin keyfini kaçıramadı!

Gökçe Bahadır’ın şahitliğini Ahmet Koraltürk, Gülay Sütçü, Tuğba Ebren ve Cansu Tosun yaparken; Emir Ersoy’un şahitleri ise Kenan Doğulu, Volkan Öktem, Eylem Pelit ve Veli Çelik oldu.

BALAYINA ÇIKMAYACAK

Gelinlik ve damatlıkla göz kamaştıran çift, Gökçe Bahadır’ın devam eden dizisi sebebiyle balayına çıkamayacak olmaları bile morallerini bozmadı.

Evlilik Hakkında Her Şey'in Azra'sı Gökçe Bahadır, Emir Ersoy ile evlendi! O engel bile çiftin keyfini kaçıramadı!

Yakın çevresine mutlu olduğunu dile getiren Bahadır, geçtiğimiz günlerde evlilikle ilgili soruya, "Kısmet artık" demişti.

Gökçe Bahadır, 2011'de hayatını birleştirdiği Ali Sunal'dan 2012'de boşanmıştı.

Evlilik Hakkında Her Şey'in Azra'sı Gökçe Bahadır, Emir Ersoy ile evlendi! O engel bile çiftin keyfini kaçıramadı!

Emine Özfalcı
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