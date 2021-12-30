Evlilik Hakkında Her Şey'in Azra'sı Gökçe Bahadır, O Ses Türkiye yılbaşı programına cesur kıyafetiyle damga vurdu! Kasığına kadar olan derin yırtmacıyla yürek hoplattı! TV8 ekranlarında yayınlanan O Ses Türkiye programının yılbaşı özel bölümüne konuk olan Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin Azra'sı Gökçe Bahadır kasığına kadar yırtmacı olan siyah elbisesiyle nefes kesti.

1 7 FOX TV ekranlarında salı akşamları izleyici karşısına çıkan Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde Sumru Yavrucuk, Yiğit Kirazcı, Sarp Akkaya gibi oyuncularla başrolü paylaşan Gökçe Bahadır O Ses Türkiye yılbaşı özel programına konuk oldu.