Evlilik Hakkında Her Şey'in Azra'sı Gökçe Bahadır, O Ses Türkiye yılbaşı programına cesur kıyafetiyle damga vurdu! Kasığına kadar olan derin yırtmacıyla yürek hoplattı!
Evlilik Hakkında Her Şey'in Azra'sı Gökçe Bahadır, O Ses Türkiye yılbaşı programına cesur kıyafetiyle damga vurdu! Kasığına kadar olan derin yırtmacıyla yürek hoplattı!
TV8 ekranlarında yayınlanan O Ses Türkiye programının yılbaşı özel bölümüne konuk olan Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin Azra'sı Gökçe Bahadır kasığına kadar yırtmacı olan siyah elbisesiyle nefes kesti.