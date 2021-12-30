  1. FOTO GALERİ
  2. MAGAZİN
  3. Evlilik Hakkında Her Şey'in Azra'sı Gökçe Bahadır, O Ses Türkiye yılbaşı programına cesur kıyafetiyle damga vurdu! Kasığına kadar olan derin yırtmacıyla yürek hoplattı!

Evlilik Hakkında Her Şey'in Azra'sı Gökçe Bahadır, O Ses Türkiye yılbaşı programına cesur kıyafetiyle damga vurdu! Kasığına kadar olan derin yırtmacıyla yürek hoplattı!

TV8 ekranlarında yayınlanan O Ses Türkiye programının yılbaşı özel bölümüne konuk olan Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin Azra'sı Gökçe Bahadır kasığına kadar yırtmacı olan siyah elbisesiyle nefes kesti.

Evlilik Hakkında Her Şey'in Azra'sı Gökçe Bahadır, O Ses Türkiye yılbaşı programına cesur kıyafetiyle damga vurdu! Kasığına kadar olan derin yırtmacıyla yürek hoplattı! 117

FOX TV ekranlarında salı akşamları izleyici karşısına çıkan Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde Sumru Yavrucuk, Yiğit Kirazcı, Sarp Akkaya gibi oyuncularla başrolü paylaşan Gökçe Bahadır O Ses Türkiye yılbaşı özel programına konuk oldu.

 