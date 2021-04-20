Kağıthane Belediyesi verdiği sözü tuttu: Sosyal Medya Stüdyosu gençlerle buluşmayı bekkliyorOxford'dan şaşırtan deney: Ucunda 57 bin lira var! Önceden Kovid-19 geçirenlere yeniden virüs bulaştırılacak!Ayas isminin anlamı nedir, Ayas ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Adıyaman'da karantinaya alınan adreslerin kapısına yapıştırmalı uyarıDoluluk oranı 18 yıl sonra ilk kez yüzde 50'nin üzerine çıktı, Edirne'de kuruyan baraja Meriç Nehri can suyu olduAyaba isminin anlamı nedir, Ayaba ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Ramazan'da Çölyak hastası aileler unutulmadı, glutensiz gıda dağıtımı olacakAzra isminin anlamı nedir, Azra ne demektir? Kuranda geçiyor mu?SON DAKİKA! Zeynep'i 37 yerinden bıçaklayan boksörün cezası belli oldu!Ablak isminin anlamı nedir, Ablak ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
İstanbul15 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Evlilik hayalleri küle döndü! Evlenmek için gün sayan kızın çeyizleri alev alev yandı

Evlilik hayalleri küle döndü! Evlenmek için gün sayan kızın çeyizleri alev alev yandı

Denizli'nin Çal ilçesinde tek katlı evde çıkan yangında, ev kullanılmaz hale geldi. Evlilik hazırlığı yapan genç kızın ceyizi çıkan yangında küle döndü.

Evlilik hayalleri küle döndü! Evlenmek için gün sayan kızın çeyizleri alev alev yandı

Denizli'nin Çal ilçesinde tek katlı evde yangın paniği yaşandı. Yangında evlenmek için gün sayan genç kızın eşyaları küle döndü. Yangın, Çal ilçesi Dağmarmara Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Soner Battal'a ait tek katlı evde bir anda dumanlar yükselmeye başladı. Kısa sürede dumanlar yerini alevlere bırakırken, komşular durumu fark ederek 112'ye ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

EVİNİN KÜLE DÖNDÜĞÜNÜ GÖREN ADAM GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Bölgeye gelen ekipler yangına kısa sürede müdahale ederek diğer binalara sıçramadan söndürdü. Soğutma çalışmalarının ardından yangının elektrik kontağından çıktığı belirlendi. Yangın söndürüldükten sonra evini küle döndüğünü gören baba gözyaşlarına hakim olamazken, evlenmek için gün sayan kızının çeyiz eşyalarının yangında küle döndüğü öğrenildi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

Evlilik hayalleri küle döndü! Evlenmek için gün sayan kızın çeyizleri alev alev yandı

Evlilik hayalleri küle döndü! Evlenmek için gün sayan kızın çeyizleri alev alev yandı

Evlilik hayalleri küle döndü! Evlenmek için gün sayan kızın çeyizleri alev alev yandı

Evlilik hayalleri küle döndü! Evlenmek için gün sayan kızın çeyizleri alev alev yandı

Evlilik hayalleri küle döndü! Evlenmek için gün sayan kızın çeyizleri alev alev yandı

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT