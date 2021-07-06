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  3. Evlilik hazırlığındaydılar! Şiddetli geçimsizlik cinayete sebep oldu! Uzman Çavuş Zeynel Yıldırım, nişanlısı tarafından öldürüldü

Evlilik hazırlığındaydılar! Şiddetli geçimsizlik cinayete sebep oldu! Uzman Çavuş Zeynel Yıldırım, nişanlısı tarafından öldürüldü

İstanbul'da Kağıthane'de Uzman Çavuş Zeynel Yıldırım, nişanlısı Gizem E., tarafından çıkan tartışma sonrası vurularak ağır yaralandı. Olay sonrası hastaneye kaldırılan Yıldırım hayatını kaybetti, nişanlısı ise gözaltına alındı.

Evlilik hazırlığındaydılar! Şiddetli geçimsizlik cinayete sebep oldu! Uzman Çavuş Zeynel Yıldırım, nişanlısı tarafından öldürüldü

Edinilen bilgilere göre olay Kağıthane ilçesinde Seyrantepe mahallesinde dün saat 19.30'da meydana geldi. Evlilik hazırlığında oldukları belirtilen Sahil Güvenlik Komutanlığı’nda görevli 26 yaşındaki Topçu Uzman Çavuş Zeynel Yıldırım ile 30 yaşındaki nişanlısı Gizem E., arasında şiddetli geçimsizlik başladı.

4 EL ATEŞ ETTİ

Çift arasında çıkan tartışmanın kavga dönüştüğü sırada  Gizem E., nişanlısı Yıldırım’ın beylik tabancasını alarak ona 4 el ateş etti.

Evlilik hazırlığındaydılar! Şiddetli geçimsizlik cinayete sebep oldu! Uzman Çavuş Zeynel Yıldırım, nişanlısı tarafından öldürüldü

POLİS TARAFINDAN GÖZALTINA ALINDI

Bedenine isabet eden kurşunlar nedeniyle ağır yaralanan Yıldırım, ağır şekilde yaralanırken, silah sesini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Gizem E. Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği görevlileri tarafından gözaltına alındı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesini yaptığı Zeynel Yıldırım ise ambulansla  Sarıyer Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırarak tedavi altına aldı. Burada ameliyata alınan Yıldırım, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. 

Evlilik hazırlığındaydılar! Şiddetli geçimsizlik cinayete sebep oldu! Uzman Çavuş Zeynel Yıldırım, nişanlısı tarafından öldürüldü

POLİS MERKEZİNE TESLİM EDİLDİ

Gözaltına alınan Gizem E. ise hastanedeki sağlı kontrolünün ardından adli işlemlerinin yapılması için  Çeliktepe Şehit Bestami Şeker Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildi.

Evlilik hazırlığındaydılar! Şiddetli geçimsizlik cinayete sebep oldu! Uzman Çavuş Zeynel Yıldırım, nişanlısı tarafından öldürüldü

OLAY YERİNDE İNCELEME YAPILDI

Öte yandan olay yerine gelen  Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ile Olay Yeri İnceleme ve Kimlik Tespit Büro Amirliği ekipleri incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerin ardından 3 adet kovan ve 1 adet mermi, delil torbasına konularak incelenmek üzere emniyete götürüldü.

Tayfun Altuntaş
Editör
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