Evlilik hazırlığındaydılar! Şiddetli geçimsizlik cinayete sebep oldu! Uzman Çavuş Zeynel Yıldırım, nişanlısı tarafından öldürüldü

Edinilen bilgilere göre olay Kağıthane ilçesinde Seyrantepe mahallesinde dün saat 19.30'da meydana geldi. Evlilik hazırlığında oldukları belirtilen Sahil Güvenlik Komutanlığı’nda görevli 26 yaşındaki Topçu Uzman Çavuş Zeynel Yıldırım ile 30 yaşındaki nişanlısı Gizem E., arasında şiddetli geçimsizlik başladı.

4 EL ATEŞ ETTİ

Çift arasında çıkan tartışmanın kavga dönüştüğü sırada Gizem E., nişanlısı Yıldırım’ın beylik tabancasını alarak ona 4 el ateş etti.

POLİS TARAFINDAN GÖZALTINA ALINDI

Bedenine isabet eden kurşunlar nedeniyle ağır yaralanan Yıldırım, ağır şekilde yaralanırken, silah sesini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Gizem E. Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği görevlileri tarafından gözaltına alındı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesini yaptığı Zeynel Yıldırım ise ambulansla Sarıyer Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırarak tedavi altına aldı. Burada ameliyata alınan Yıldırım, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

POLİS MERKEZİNE TESLİM EDİLDİ

Gözaltına alınan Gizem E. ise hastanedeki sağlı kontrolünün ardından adli işlemlerinin yapılması için Çeliktepe Şehit Bestami Şeker Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildi.

OLAY YERİNDE İNCELEME YAPILDI

Öte yandan olay yerine gelen Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ile Olay Yeri İnceleme ve Kimlik Tespit Büro Amirliği ekipleri incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerin ardından 3 adet kovan ve 1 adet mermi, delil torbasına konularak incelenmek üzere emniyete götürüldü.