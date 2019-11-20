Evlilik Okulu’nda 41. dönem mutluluğu

Denizli Büyükşehir Belediyesinin ödüllü projelerinden Ailemi Seviyorum kapsamında hayata geçirdiği "Sağlıklı Evlilik Okulu" 41. dönemi tamamlandı. 2012 yılından bu yana 1700'e yakın kursiyerin mezun olduğu Sağlıklı Evlilik Okulu, 41. Dönem mezunlarını verdi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından 2012 yılında hayata geçirilen ve bu güne kadar çok sayıda kursiyere hizmet veren Sağlıklı Evlilik Okulu'nda 41. dönem eğitimleri sona erdi. Bu kapsamda Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi'nde 41. Dönem Sağlıklı Evlilik Okulu Sertifika Töreni düzenlendi. Törene, Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Başkanı Ali Değirmenci, Psikolog Gülay Korkut ve kursiyerler katıldı. Ailemi Seviyorum projesini çok önemsediklerini vurgulayan Değirmenci, "41. dönemi bitirdiniz, "41 kere maşallah'ı hak ettiniz. İnşallah evlilik kararınız ve bundan sonraki hayatınız hep istediğiniz şekilde şekillenir. Evliliğe böyle bir eğitim alarak başladığınız için sizleri tebrik ediyorum " dedi.

'Denizli hep güzelliklerle anılsın'

Değirmenci, Büyükşehir Belediyesi'nin klasik belediyecilik faaliyetleri yanında pek çok konuda sosyal belediyecilik faaliyetlerini gerçekleştirdiğini vurgulayarak, "Klasik belediyeciliğimizin yanında sosyal belediyecilik dediğimiz; sanattan kültüre, spordan eğitime kadar pek çok faaliyet alanımız var. Bunlardan bir tanesi de Ailemi Seviyorum projesi kapsamında Sağlıklı Evlilik Okulu devam ediyor. 1700'e yakın hemşehrimizi bu eğitime tabi tuttuk. Bıkmadan usanmadan sizlerden talep geldiği sürece bu eğitimleri vermeye devam edeceğiz. Denizli hep güzelliklerle anılsın, mutlu insanların yaşadığı bir şehir olsun istiyoruz" diye konuştu. Konuşmanın ardından Kent Konseyi Başkanı Ali Değirmenci kursiyerlere sertifikalarını verdi.

Kaynak: İHA