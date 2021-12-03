SMA hastalığı hareket sinir hücrelerinden kaynaklı bir hastalık türü ve kişileri yatağa bağımlı duruma getiriyor. SMA hastalığının farklı tipleri mevcut. En tehlikelisi SMA Tip 1. Belirtileri çocuk yaşlardan itibaren görülmeye başlanıyor. Hastalık yeni doğmuş bebeklerden yetişkinlere kadar her kesimde ortaya çıkabiliyor. Bakan Koca konu hakkında gerçekleştirilen toplantının ardından açıklamada bulundu. Açıklamanın detayları merak ediliyor. Bu bağlamda, Evlilik öncesi SMA testi nedir, nasıl yapılır? Evlilik öncesi SMA testi ücretli mi, yapılması zorunlu mu? Detaylar haberimizde yer alıyor...

SMA TARAMASI NEDİR, NASIL YAPILIR?

SMA ülkemizde sık görülen bir hastalık. Bundan dolayı ebeveynlerin taşıyıcılık testi yaptırmaları oldukça önemli. Hastalığın sebebi olan mutasyonların %95 den fazlası SMN1 genindeki bir eksiklikten kaynaklanıyor. Bundan dolayı ebeveynlerin çocuklarının bu hastalık riskini taşıyacak şekilde doğurmaması için test yaptırması çok önemli. Basit bir kan testi ile bu işlem gerçekleştirebiliyor. Yüzde 95'den fazla görülen mutasyonların incelendikten sonra sonuçlar genetik danışmanla birlikte paylaşılmaktadır. Gerekli durumlarda ilave testler yapılarak diğer mutasyonlar da kontrol edilmektedir. Sonucun tespit edilmesinin ardından kişi eğer taşıyıcı durumda ise uzmanlara yönlendirilir ve hastalığa ilişkin risklere dair bir yol haritası çıkarılır.

SMA TESTİ ÜCRETLİ Mİ, YAPILMASI ZORUNLU MU?

Ülke genelinde bakanlık tarafından "Evlilik Öncesi Ulusal SMA Taşıyıcı Tarama Programı" başlatılacak. Program çerçevesinde; 81 ilde evlenecek çiftler, ücretsiz SMA taraması yaptırabilecekler.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamalarda, evlilik öncesi ve yeni doğan bebeklerde SMA taramasının yakın bir dönemde zorunlu hale getirileceğini belirtti.

Bakan Koca bunun yanı sıra, dünyaya SMA'lı bebek getirme ihtimali bulunan çiftlere istemeleri durumunda ücretsiz tüp bebek tedavisinin uygulanacağını belirtti.

Bakan Koca'nın durumla ilgili olarak verdiği ifadeler şunlar:

"SMA tedavisinde etkisini sağlayan ilaç ülkemizde kullanılmakta ve ücretsiz olarak sunulmaktadır. Evlilik öncesi SMA taraması zorunlu hale getirildi. Genetik yapıları dünyaya SMA'lı bebek getirme riski taşıyan çiftlere tüp bebek tedavisi ücretsiz olarak devlet tarafından sağlanacaktır.

SMA hastalığının farklı tedavi yöntemleri mevcuttur. SMA Tip 1, 2 ve 3 hastalarına tedavi uygulanmaktadır. Yeni doğan taraması ile birlikte tüm aşamalarda altyapı çalışmaları özenle sürdürülmektedir ve en kısa sürede sağlık sistemlerine entegre edilecektir."