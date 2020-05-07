Evlilik yolundayken koronavirüs yasağına takılmıştı! Özel izinle dünya evine girdi
Antalya’da 19 yaşında olması nedeniyle, koronavirüs tedbirleri çerçevesinde sokağa çıkma kısıtlamasına takılan gelin adayı, Vali Münir Karaloğlu’nun verdiği özel izinle 24 yaşındaki nişanlısıyla nikahları kıyıldı. Bir günlük verilen özel izinle nikah masasına oturan gelin Aslınur Gümüş, "Bizim için güzel bir anı oldu"
Şanlıurfa'da taşlı sopalı arazi kavgası! Akraba iki aileden 7 yaralı, 8 gözaltı
Sedat Peker'e hakaret eden Emre Niş'ten özür videosu geldi!
Polis yakalamaya çalıştığı adamı canlı yayında önce vurup sonra dalga geçti!
Sokağa çıkma kısıtlaması hafta sonu 24 ilde gerçekleşecek!
07 Mayıs 2020 Perşembe 17:46
Benzer Videolar
VİDEOYA YORUM KAT