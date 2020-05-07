Evlilik yolundayken koronavirüs yasağına takılmıştı! Özel izinle dünya evine girdi

Antalya’da 19 yaşında olması nedeniyle, koronavirüs tedbirleri çerçevesinde sokağa çıkma kısıtlamasına takılan gelin adayı, Vali Münir Karaloğlu’nun verdiği özel izinle 24 yaşındaki nişanlısıyla nikahları kıyıldı. Bir günlük verilen özel izinle nikah masasına oturan gelin Aslınur Gümüş, "Bizim için güzel bir anı oldu"