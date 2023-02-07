Evliya isminin anlamı nedir, Evliya ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Evliya isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Evliya ismi ne demek, Evliya ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor.

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Evliya isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

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Evliya İsminin anlamı nedir? TDK Evliya anlamı:

Evliya ismi Türk Dil Kurumunda Allah’a yakın olanlar. Koruyanlar, himaye edenler.Erenler, ermişler, veliler anlamında tanımlanmaktadır.

Evliya İsmi Kuranda geçiyor mu?

Evliya ismi Kuran-ı Kerim'de geçmektedir, anlamı: Dostlar, veliler.

Kuran-ı Kerim'de Bakara 257, Ali İmran 28, Nisa 139 vb. geçmektedir.

Evliya isminin kökeni:

Evliya ismi Arapça kökenli bir isimdir. Türkiye'de 776 kişi tarafından kullanılmaktadır.

Evliya isminin cinsiyeti:

Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

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Evliya isminin rengi:

Turkuaz

Evliya ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 6 harf bulunmaktadır.

Evliya isminin Harf Analizi Nedir ?

Evliya ismi 6 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

E : İletişim, duygusal karışık

V : Devrimci/asi, farklı

L : Sanatsal, naif, yetenekli

İ : Duygusal, sezgisel, sanatçı

Y : Başına buyruk, depresif

A : Öncü, lider, mantıklı

Evliya isminin Numerolojisi Kaçtır?

Evliya ismi 6 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

E : 6

V : 27

L : 15

İ : 12

Y : 28

A : 1

= 89 – Evliya İsminin Numeroloji Toplamı 89’dir.

Evliya isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Evliya ismi 6 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Evliya isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

E: 5 V: 4 L: 3 İ: 9 Y: 7 A: 1 = 29

2 + 9 = 11 Kader sayısıdır

Evliya isminin 11 kader sayısına göre kişilik özellikleri

11 – İdealist kişiliği ile parayı adeta koklayarak kendine çeker. Ekonomik alanlarda başarılı olduğu için kısa sürede zengin olur. Pratik fikirlerle amacına sadık kalır. Anı yaşayan, gelecek zamanlara düşkün olmayan biridir, evrensel düşünmektedir. Dünyaya erken gelmiş olma duygusundan kurtulması gerekmektedir.

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