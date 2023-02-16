Evra Gulal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Evra Gulal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Evra Gulal adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Evra Gulal Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Evra Gulal 21 Mart 2002 tarihinde Istanbul şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Evra Saner Gülal şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Evra Gulal Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini All Star Football Agency yapmaktadır. Evra Gulal, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kepez Belediyespor futbol takımında oynamaktadır. Kepez Belediyespor takımına 19 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Evra Gulal'nin Kepez Belediyespor ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Evra Gulal Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/evra_g1/

Evra Gulal Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Evra Gulal isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Evra Gulal Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Evra Gulal futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Galatasaray U16

25 Nisan 2018 yılında Galatasaray U17

1 Temmuz 2019 yılında Galatasaray U19

15 Ocak 2021 yılında Mamak FK

8 Şubat 2022 yılında Karşıyaka

19 Ağu 2022 yılında Kepez Belediye

Evra Gulal Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Evra Gulal şuan Kepez Belediyespor takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Harmantepe, Hamidiye Genclik Ve Spor, Istanbul Atakent Spor

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.