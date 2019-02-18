Evrak eksiği bulunan motosikletler polisten kaçamıyor

Adıyaman'da, evrak eksiği bulunan ve trafiğe uygun olmayan motosikletlere polis ekipleri göz açtırmıyor.

Sağlık Ocağı Caddesinde devriye görevi yapan Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri trafikte araç aralarında hızla motosiklet kullanarak trafiği tehlikeye düşüren motosiklet sürücüsünü durdurdu. Durdurulan motosiklette yapılan incelemelerde motosiklet sürücüsünün ehliyetsiz olduğu, motosikletin bazı aksamlarının çalışmadığı, motosiklet ruhsatının bulunmadığı anlaşıldı. Durum üzerine motosiklete ve sürücüsüne işlem yapıldı. Öte yandan denetimlerin aralıksız devam edeceği öğrenildi.

Kaynak: İHA