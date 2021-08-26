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Evren Başar kimdir? Nereli, kaç yaşında? Evren Başar evli mi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığında açık bulunan Başkan Yardımcılığına Evren Başar atanmasıyla "Evren Başar kimdir? Nereli, kaç yaşında? Evren Başar evli mi? " soruları merak konusu oldu. İşte detaylar...

Evren Başar kimdir? Nereli, kaç yaşında? Evren Başar evli mi?

Resmi Gazete'nin 26 Ağustos 2021 tarihli sayısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığında açık bulunan Başkan Yardımcılığına Evren Başar atandı. Bununla birlikte yeni İletişim Başkan Yardımcısı merak konusu oldu. Peki, Evren Başar kimdir? Nereli, kaç yaşında? Evren Başar evli mi? Haberimizde detaylara yer verdik...

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EVREN BAŞAR KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA? EVREN BAŞAR EVLİ Mİ?

Evren Başar hakkında biyografik bilgi bulunamamaktadır. 

Evren Başar 2006 yılında Selçuk Üniversitesi İleitşim Fakültesi Halkla İlişkiler bölümünü kazanmıştır. Mezun olmasının ardından yine aynı üniversitede 2012 yılında Yüksek Lisansını tamamlamıştır. Sonrasında meslek hayatına atılan Başar, ilk görevini Tavşanlı Meslek Yüksek Okulu'nda Büro Hiz. ve Sekreterlik bölümünde Öğretim Görevlisi olarak yapmıştır. 

Evren Başar kimdir? Nereli, kaç yaşında? Evren Başar evli mi?

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleleri şunlardır;

 ACAR Zülfiye; BAŞAR Evren; PAZARBAŞ Murat (2015). Facebook itiraf sitelerinin üniversite öğrencileri tarafından kullanımına yönelik bir çalışma”, Gümüşhane Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Elektronik Dergisi, cilt:3 sayı:1, Mart 2015.

Son iki yılda verdiği lisans / önlisans düzeyindeki dersler;

  •  Lojistik Bilgi Sistemler
  •  Halkla İlişkiler
  • Meslek Etiği
  • Sunu Teknikleri
  • Dosyalama ve Arşivleme
  • Girişimcilik
  • İletişim
  • Pazarlama İlkeleri
  • Müşteri İlişkileri Yönetimi
  • Lojistik Bilgi Sistemleri
  • Örgütsel Davranış
  • Bilgi Yönetimi
  • E Ticaret
  • Büro Yönetim

Şimdilerde ise T.C İletişim Başkanlığına Başkan Yardımcısı olarak atanmıştır.

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