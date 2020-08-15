Evren Evrim Özdemir kimdir? Torul Belediye Başkanı Evren Evrim Özdemir koronavirüse yakalandı!

GÜMÜŞHANE’nin Torul İlçe Belediye Başkanı Evren Evrim Özdemir, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı. Peki Evren Evrim Özdemir kimdir? Torul Belediye Başkanı Evren Evrim Özdemir kaç yaşında?

EVREN EVRİM ÖZDEMİR KİMDİR?

Ünvan: Gümüşhane Torul MHP Belediye Başkan Adayı

Eğitim: Üniversite/yüksekokul

Meslek: Ziraat Mühendisi

Biyografi: Torul Gençlerbirliği Voleybol Takımın Kulüp Başkanlığını yaptı. 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde de MHP'den Gümüşhane İli, Torul İlçesi Belediye Başkan adayı oldu.