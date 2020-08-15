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Evren Evrim Özdemir kimdir? Torul Belediye Başkanı Evren Evrim Özdemir koronavirüse yakalandı!

GÜMÜŞHANE’nin Torul İlçe Belediye Başkanı Evren Evrim Özdemir, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı. Peki Evren Evrim Özdemir kimdir? Torul Belediye Başkanı Evren Evrim Özdemir kaç yaşında?

Evren Evrim Özdemir kimdir? Torul Belediye Başkanı Evren Evrim Özdemir koronavirüse yakalandı!

GÜMÜŞHANE’nin Torul İlçe Belediye Başkanı Evren Evrim Özdemir, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı. Peki Evren Evrim Özdemir kimdir? Torul Belediye Başkanı Evren Evrim Özdemir kaç yaşında?

EVREN EVRİM ÖZDEMİR KİMDİR?

Ünvan: Gümüşhane Torul MHP Belediye Başkan Adayı
Eğitim: Üniversite/yüksekokul
Meslek: Ziraat Mühendisi
Biyografi: Torul Gençlerbirliği Voleybol Takımın Kulüp Başkanlığını yaptı. 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde de MHP'den Gümüşhane İli, Torul İlçesi Belediye Başkan adayı oldu.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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