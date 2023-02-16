Evren Kilarci kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Evren Kilarci Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Evren Kilarci adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Evren Kilarci Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Evren Kilarci 15 Ocak 1987 tarihinde Istanbul şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Evren Kilarci Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Evren Kilarci, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Siirt İl Özel İdaresi Spor futbol takımında oynamaktadır. Siirt İl Özel İdaresi Spor takımına 27 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Evren Kilarci'nin Siirt İl Özel İdaresi Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Evren Kilarci Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/evrensibelkilarci/

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Evren Kilarci Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Evren Kilarci isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Evren Kilarci Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Evren Kilarci futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

28 Ağu 2007 yılında Boluspor

2 Ağu 2010 yılında Balıkesirspor

14 Ocak 2011 yılında Fethiyespor

1 Temmuz 2011 yılında Pendikspor

22 Temmuz 2013 yılında Bugsaş Spor

22 Ağu 2014 yılında Tokatspor

26 Temmuz 2016 yılında Kahramanmaraş

6 Kasım 2018 yılında Kulüpsüz

7 Ocak 2019 yılında Bayrampaşa

20 Ağu 2019 yılında Gölcükspor

9 Eylül 2020 yılında Batman Petrol

22 Ocak 2021 yılında Ergene Velimeşe

7 Eylül 2021 yılında Adıyaman FK

27 Temmuz 2022 yılında Siirt İÖİ

Evren Kilarci Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Evren Kilarci şuan Siirt İl Özel İdaresi Spor takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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