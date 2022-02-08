Evren Turhan kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evren Turhan'ın biyografisi

Eski Galatasaray'lı futbolcu Evren Turhan'ın kim olduğu merak ediliyor. Milli formayı da terletmiş olan Turhan'ın kariyeri araştırılıyor. Peki, Evren Turhan kimdir? Kaç yaşında, nereli? İşte Evren Turhan'ın biyografisi ve daha fazlası...

EVREN TURHAN KİMDİR? KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

47 yaşındaki Evren Turhan 10 Eylül 1974 tarihinde Kayseri'de doğmuştur. Eski Türk millî futbolcudur.

EVREN TURHAN'IN BİYOGRAFİSİ

Kulüp kariyeri

Futbola Balıkesirspor altyapısında başlayan Evren Nuri Turhan, 1992 yılında profesyonelliğe geçiş mukavelesi imzalayarak as takıma alındı. As takımın formasıyla ilk resmî karşılaşmasına 22 Kasım 1992 tarihinde Manisaspor'a karşı oynanan 2. Lig karşılaşmasında çıktı. Burada iki sezon boyunca düzenli olarak ilk 11'de forma giydi.

1994-1995 sezonunun yaz transfer döneminde Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor'a transfer oldu. Burada oldukça başarılı 1,5 sezon geçirdi ve gösterdiği performansla transfer döneminin en gözde futbolcuları arasına girmeyi başardı.

Neticesinde, 1995-1996 sezonunun ara transfer döneminde devre arasında Saffet Sancaklı ile takas edilerek Kocaelispor'dan Galatasaray'a transfer oldu. 1995-1996 sezonunun 7. haftasında deplasmanda, Hakan Şükür ile birlikte birer gol atarak Gençlerbirliği maçında Galatasaray'ın galip gelmesini sağlamıştır. Aynı sezonun 33. haftasında Beşiktaş deplasmanında yine Hakan Şükür ile birlikte Galatasaray'a maçı kazandıran gollerden birini atmıştır. 1996-1997 transfer döneminin yine devre arasında 12 Aralık 1996 tarihinde, kaleci Volkan ile takas edilerek tekrar Kocaelispor'a transfer oldu.

2011 yılında İstanbul 1. Amatör Küme ekiplerinden Büyükderespor'a transfer oldu. 2013-2014 sezonunda ise Sarıyer Maden Gençlikspor da oynadıktan sonra tekrar Büyükderespor'a dönerek futbol hayatını burada sürdürdü.

Millî takım kariyeri

94 kez millî takımlara çağrılan Evren Nuri Turhan, 2 kez Türkiye U-16, 22 kez Türkiye U-18, 8 kez Türkiye U-21 ve 2 kez de Türkiye forması olmak üzere toplam 34 kez millî formayı giymiştir ve müsabakalarda 2 gol kaydetmiştir.