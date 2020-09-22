Evren Turhan'dan Emre Bol'a: "Bir daha seninle aynı programda yer almam"

Dün gece A Spor canlı yayınında olay anlar yaşandı. Eski futbolcu ve yorumcu Evren Turhan, bir başka A Spor yorumcusu Emre Bol'a, "Bir daha seninle aynı programda yer almam" diyerek stüdyoyu terk etti. Evren Turhan ve Emre Bol'un arasındaki Arda Turan tartışması, alevlendikçe alevlendi ve sonucunda Turhan'ın programı terk etmesine neden oldu.

Turhan, Emre Bol'un "Arda Turan'ı ben senin gibi millet beni sevsin diye övmem. Arda, beni yarın öbür gün beni arar diye övmem. Ben burada neyse onu söylerim" sözleri üzerine, "Sen nasıl konuşuyorsun. Terbiyesizlik yapma. Beni ne zannediyorsun sen. Ben bir daha seninle aynı programa çıkmam" dedi ve canlı yayını terk etti.

EVREN TURHAN KİMDİR?

Evren Nuri Turhan 10 Eylül 1974 tarihinde Kayseri'de dünyaya gelmiştir. Futbola Balıkesirspor altyapısında başlayan Evren Nuri Turhan, 1992 yılında profesyonelliğe geçiş mukavelesi imzalayarak as takıma alındı. As takımın formasıyla ilk resmî karşılaşmasına 22 Kasım 1992 tarihinde Manisaspor'a karşı oynanan 2. Lig karşılaşmasında çıktı. Burada iki sezon boyunca düzenli olarak ilk 11'de forma giydi.

1994-1995 sezonunun yaz transfer döneminde Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor'a transfer oldu. Burada oldukça başarılı 1,5 sezon geçirdi ve gösterdiği performansla transfer döneminin en gözde futbolcuları arasına girmeyi başardı.

Neticesinde, 1995-1996 sezonunun ara transfer döneminde devre arasında Saffet Sancaklı ile takas edilerek Kocaelispor'dan Galatasaray'a transfer oldu. 1995-1996 sezonunun 7. haftasında deplasmanda, Hakan Şükür ile birlikte birer gol atarak Gençlerbirliği maçında Galatasaray'ın galip gelmesini sağlamıştır. Aynı sezonun 33. haftasında Beşiktaş deplasmanında yine Hakan Şükür ile birlikte Galatasaray'a maçı kazandıran gollerden birini atmıştır. 1996-1997 transfer döneminin yine devre arasında 12 Aralık 1996 tarihinde, kaleci Volkan ile takas edilerek tekrar Kocaelispor'a transfer oldu.

2011 yılında İstanbul 1. Amatör Küme ekiplerinden Büyükderespor'a transfer oldu. 2013-2014 sezonunda ise Sarıyer Maden Gençlikspor da oynadıktan sonra tekrar Büyükderespor'a dönerek futbol hayatını burada sürdürdü.