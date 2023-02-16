Evren Ustundag kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Evren Ustundag Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Evren Ustundag adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Evren Ustundag Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Evren Ustundag 2 Nisan 1990 tarihinde Istanbul şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Ramazan Evren Üstündağ şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Evren Ustundag Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Evren Ustundag, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Çatalcaspor futbol takımında oynamaktadır. Çatalcaspor takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Evren Ustundag'nin Çatalcaspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Evren Ustundag Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/rmznust/

Evren Ustundag Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Evren Ustundag isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Evren Ustundag Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Evren Ustundag futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2003 yılında Galatasaray U21

18 Ağu 2009 yılında Kastamonuspor

1 Eylül 2010 yılında Tepecikspor

24 Ağu 2011 yılında Tarsus İY

30 Haziran 2012 yılında Tepecikspor

15 Ağu 2012 yılında Altınordu

24 Ağu 2016 yılında BB Erzurumspor

9 Ağu 2017 yılında Bandırmaspor

31 Ocak 2019 yılında Diyarbekir Spor

29 Ağu 2019 yılında Tepecik Spor

21 Temmuz 2021 yılında Edirnespor

31 Ağu 2022 yılında Tepecik Spor

12 Ocak 2023 yılında Çatalcaspor

Evren Ustundag Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Evren Ustundag şuan Çatalcaspor takımında oynamakta ve 90 numaralı formayı giymektedir.

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