Evrensel düzeyde eğitimciler HKÜ’ de yetişecek

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Eğitim Fakültesi tarafından, Uluslararası Bakalorya Eğitimci Sertifikasının (IBEC) onayı alındı.

Uluslararası Bakalorya İlk Yıllar Eğitimi (IB-PYP) veren okullarda çalışabilmek için öğretmenlere ön koşul olarak sunulan IBEC, HKÜ Eğitim Fakültesinde uygulanacak. Üç ile on iki yaş arasındaki öğrencilerin hem sınıfta hem de dış dünyasında, araştıran, sorgulayan bireyler olması için tasarlanan sertifika programına, öğretmenler ve eğitim fakültesi dördüncü sınıf öğrencileri katılabilecek. Ulusal ve yerel müfredatların çoğunun gerekliliklerine uyum sağlayacak şekilde hazırlanan programa katılanlar, altı aylık bir eğitimden geçecek. Altı ayın sonunda sertifikayı alacak olan öğretmenler ve eğitim fakültesi dördüncü sınıf öğrencileri, belirlenen yaş aralığındaki çocuklara IBEC eğitimini verebilecek.

"Dünyanın önde gelen üniversitelerinde uygulanıyor"

IB programlarının, evrensel düzeyde gerçek yaşam becerisi yüksek insanlar yetiştirmeye hizmet eden bir uygulama olarak tanımlayan HKÜ Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Görsev Sönmez Boran, "IBEC sertifikası artık müfredatların vazgeçilmez eğitim programı haline gelmeye başladı. Sertifika programının hem eğitim fakültesinden mezun olacak hem de mezun durumda olup hizmet içi görev yapan öğretmenler için güzel bir fırsat olacağı düşüncesindeyim. Öğrencilerin entelektüel, sosyal, duygusal ve fiziksel esenliğini sağlayacak şekilde tasarlanmış program, dünyanın önde gelen üniversitelerinde de uygulanıyor. Yurt içinde ve yurt dışında üç ile on iki yaş arasında eğitim veren okullar da çalışmalarını kolaylaştıracak olan bu programın üniversitemizde verilmesi de bizi ayrıca onurlandırdı" diye konuştu.

Kaynak: İHA