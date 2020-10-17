Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Tv8'de yayınlanan Kırmızı Oda dizisi gerçek hayattan hikayeleriyle izleyenleri kendisine hayran bırakmaya devam ediyor. 7 bölümü geride kalan dizinin son bölümünde gözler Meliha karakterine hayat veren Evrim Alasya'yı aradı. Bu kapsamda Evrim Alasya Kırmızı Oda'dan ayrıldı mı? Meliha'ya ne oldu? öldü mü? sorularının cevapları araştırılıyor. Detaylar haberimizde...

EVRİM ALASYA KIRMIZI ODA'DAN AYRILDI MI?

Meliha karakterine hayat veren Evrim Alasya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla diziden ayrıldığını diziden ayrıldığını ifade eti. Alasya set çalışanları ile çekindiği bir fotoğrafı paylaşarak altına," Koca bir ekibin bir kısmı. Sağ olsunlar beni çok güzel ağırladılar. Ben gidene kadar gözümün içine baktılar. Meliha aşkla gidiyor" ifadelerini yazdı.

Alasya'nın Şahmeran dizisinin kadrosuna katıldığı öğrenildi.

MELİHA'YA NE OLDU, ÖLDÜ MÜ?

Dizide Meliha karakterine hayat veren Evrim Alasya son bölümde intihar etmişti.

KIRMIZI ODA MELİHA'NIN HİKAYESİ

Kırmızı Oda'da Meliha'nın hikayesi tüm izleyenleri derinden etkilemişti. Yayınlanan son bölümde yaşama inancını giderek kaybeden Meliha (Evrim Alasya) Doktor Hanım'la hayati bir konuşma yapar.

Ev sahibinin oğlu olan Necdet'in, Meliha'ya aşık olduğu fakat Meliha'nın Necdet'in babası Namık ile evlendiği biliniyordu. "Denize düşen yılana sarılır" sözüyle hareket eden Meliha da bir kurtuluş olarak görmüş ve Namık ile beraber olmayı tercih etmişti. Ama kocasıyla ilgili anlattığı tek bir güzel anısı bile olmamasına karşın eşine dair herhangi bir olay anlatmayı da sevmiyordu.

EVRİM ALASYA KİMDİR?

Evrim Alasya, 2 Ağustos 1979 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü mezunudur.

Çimentaş Spor Kulübü'nde Ulusal ve uluslararası yarışmalara katılan lisanslı sporcuydu. Beş yaşındayken ritmik jimnastiğe başlayan Evrim Alasya, lise yıllarında başarılı bir ritmik jimnastikçiyken tiyatroya gönül vererek 1997 yılında bitirdiği liseden sonra Konak Belediye Tiyatrosu'nun kursuna kaydını yaptırdı.

EVRİM ALASYA DİZİLERİ

Kırmızı Oda ( 2020 ) Karakter: Meliha Tür: Dizi

Koca Koca Yalanlar (2018) | Karakter: Müjgan | Tür: Dizi

Güneşin Kızları ( 2015-2016) | Karakter: Güneş Yılmaz/Güneş Mertoğlu Tür: Dizi

Benim Adım Gültepe (2014) Karakter: Suna Tür: Dizi

Muhteşem Yüzyıl (2012) Karakter: Ayşe Hafsa Sultan (gençliği) Dizi

Gönülçelen ( 2010) Karakter: Balçiçek Tür: Dizi

Muro (2008) Karakter: Fidan Tür: Film

Gece Sesleri (2008) Karakter: Neslihan Tür: Dizi

Başka Semtin Çocukları ( 2008) Karakter: Evrim Tür: Film

Ihlamurlar Altında ( 2005) Karakter: Sema Tür: Dizi