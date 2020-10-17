Acı yemenin vücudumuza etkileri neler? İşte faydaları ve zararlarıİnter - Milan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifreli mi?Ramo'nun 17.bölüm fragmanı yayınlandı! Ramo son bölüm izleBandırmaspor - Eskişehirspor maçı CANLI İZLEÜmraniyespor - Keçiörengücü maçı CANLI İZLESamsunspor - İstanbulspor maçı CANLI İZLETrabzonspor-Başakşehir maçının VAR hakemi Zorbay Küçük olduAYEDAŞ elektrik kesintisi 17 Ekim 2020 CumartesiAYEDAŞ elektrik kesintisi 19 Ekim 2020 PazartesiNejat İşler' e “suçu ve suçluyu övme” soruşturması açıldı!
İstanbul25 °C
  1. HABERLER
  2. FİLM VE DİZİ
  3. Evrim Alasya Kırmızı Oda'dan ayrıldı mı? Meliha'ya ne oldu, öldü mü?

Evrim Alasya Kırmızı Oda'dan ayrıldı mı? Meliha'ya ne oldu, öldü mü?

İzleyenleri ekranlara kilitleyen Kırmızı Oda dizisinde Meliha karakterine hayat veren Evrim Alasya'nın dizinin son bölümünde yer alamaması dikkat çekti. İnternet kullanıcıları da Evrim Alasya Kırmızı Oda'dan ayrıldı mı? Meliha'ya ne oldu, öldü mü? sorularının yanıtlarını araştırıyor. İşte detaylar...

Evrim Alasya Kırmızı Oda'dan ayrıldı mı? Meliha'ya ne oldu, öldü mü?

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Tv8'de yayınlanan Kırmızı Oda dizisi gerçek hayattan hikayeleriyle izleyenleri kendisine hayran bırakmaya devam ediyor. 7 bölümü geride kalan dizinin son bölümünde gözler Meliha karakterine hayat veren Evrim Alasya'yı aradı. Bu kapsamda Evrim Alasya Kırmızı Oda'dan ayrıldı mı? Meliha'ya ne oldu? öldü mü? sorularının cevapları araştırılıyor. Detaylar haberimizde...

EVRİM ALASYA KIRMIZI ODA'DAN AYRILDI MI?

Meliha karakterine hayat veren Evrim Alasya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla diziden ayrıldığını diziden ayrıldığını ifade eti. Alasya set çalışanları ile çekindiği bir fotoğrafı paylaşarak altına," Koca bir ekibin bir kısmı. Sağ olsunlar beni çok güzel ağırladılar. Ben gidene kadar gözümün içine baktılar. Meliha aşkla gidiyor" ifadelerini yazdı.

Alasya'nın  Şahmeran dizisinin kadrosuna katıldığı öğrenildi.

Evrim Alasya Kırmızı Oda'dan ayrıldı mı? Meliha'ya ne oldu, öldü mü?

MELİHA'YA NE OLDU, ÖLDÜ MÜ?

Dizide Meliha karakterine hayat veren Evrim Alasya son bölümde intihar etmişti.

Evrim Alasya Kırmızı Oda'dan ayrıldı mı? Meliha'ya ne oldu, öldü mü?

KIRMIZI ODA MELİHA'NIN HİKAYESİ

Kırmızı Oda'da Meliha'nın hikayesi tüm izleyenleri derinden etkilemişti. Yayınlanan son bölümde yaşama inancını giderek kaybeden Meliha (Evrim Alasya) Doktor Hanım'la hayati bir konuşma yapar.

Ev sahibinin oğlu olan Necdet'in, Meliha'ya aşık olduğu fakat Meliha'nın Necdet'in babası Namık ile evlendiği biliniyordu. "Denize düşen yılana sarılır" sözüyle hareket eden Meliha da bir kurtuluş olarak görmüş ve  Namık ile beraber olmayı tercih etmişti. Ama kocasıyla ilgili anlattığı tek bir güzel anısı bile olmamasına karşın eşine dair herhangi bir olay anlatmayı da sevmiyordu.

EVRİM ALASYA KİMDİR?

Evrim Alasya, 2 Ağustos 1979 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü mezunudur.

Çimentaş Spor Kulübü'nde Ulusal ve uluslararası yarışmalara katılan lisanslı sporcuydu. Beş yaşındayken ritmik jimnastiğe başlayan Evrim Alasya, lise yıllarında başarılı bir ritmik jimnastikçiyken tiyatroya gönül vererek 1997 yılında bitirdiği liseden sonra Konak Belediye Tiyatrosu'nun kursuna kaydını yaptırdı.

Evrim Alasya Kırmızı Oda'dan ayrıldı mı? Meliha'ya ne oldu, öldü mü?

EVRİM ALASYA DİZİLERİ

Kırmızı Oda ( 2020 )  Karakter: Meliha  Tür: Dizi

Koca Koca Yalanlar   (2018) | Karakter: Müjgan  | Tür: Dizi

Güneşin Kızları  ( 2015-2016) | Karakter: Güneş Yılmaz/Güneş Mertoğlu Tür: Dizi

Benim Adım Gültepe  (2014)  Karakter: Suna  Tür: Dizi

Muhteşem Yüzyıl   (2012)   Karakter: Ayşe Hafsa Sultan (gençliği)    Dizi

Gönülçelen  ( 2010)   Karakter: Balçiçek  Tür:   Dizi

Muro  (2008)  Karakter: Fidan Tür:   Film

Gece Sesleri   (2008)  Karakter:  Neslihan    Tür: Dizi

Başka Semtin Çocukları  ( 2008)  Karakter:  Evrim  Tür:  Film

Ihlamurlar Altında  ( 2005)   Karakter: Sema  Tür:  Dizi

Tayfun Altuntaş
Editör


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT