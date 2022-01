Evrim Keklik kimdir? Survivor All Star Evrim Keklik kimdir, nereli, kaç yaşında? TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star yarışmasında Gönüllüler takımında yer alan Evrim Keklik izleyici tarafından merak ediliyor. Peki Evrim Keklik kimdir? Survivor All Star Evrim Keklik kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte detaylar...

Evrim Keklik kimdir? TV8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor'da bu sene önceden yarışan isimler tekrar ter akıtıyor. Yarışmada Gönüllüler takımında yer alan Evrim Keklik izleyicinin dikkatini çekiyor. Peki Survivor All Star Evrim Keklik kimdir, nereli, kaç yaşında? EVRİM KEKLİK KİMDİR? SURVİVOR ALL STAR EVRİM KEKLİK KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA? 1991 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Evrim Keklik, baba tarafından aslen Çankırılıdır. Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi mezunu olan Keklik, Fenerbahçe'de voleybola başladı. Ardından voleybola ara vermeden 10 yıl devam eden Keklik, Galatasaray'a transfer oldu. Galatasaray'da 1 yıl oynayan Keklik, 2010-2011 yılları arasında Ereğli Belediyespor kadın voleybol takımına transfer edilmiş ancak omuzunda yaşadığı bir sakatlık nedeniyle voleybolu bırakmak zorunda kalmıştır. Şu an bir takımda yüzme antrenörlüğü yapan Evrim Keklik aynı zamanda sualtı hokeyiyle ilgilenmektedir. ?Sizce cumhurbaşkanı kim olmalı?

