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Evrim Keklik sevgilisi ile ifşalandı! Survivor Allstar'ın asabi kızı Evrim gönlünü o ünlü isme kaptırdı!

Survivor'a ilk katılmasının ardından oldukça dikkat çeken Evrim, 2022 All Star kadrosunada dahil edildi. All Star'da da karakterinden ödün vermeyen evrim aynı davranışlarını sergilemeye devam ederken hakkında sosyal medyada bir takım aşk iddiaları atılmaya başlandı. O ismi öğrenince çok şaşıracaksınız...

Evrim Keklik sevgilisi ile ifşalandı! Survivor Allstar'ın asabi kızı Evrim gönlünü o ünlü isme kaptırdı!

Survivor All Star kadrosunda yer alan Evrim Keklik, yarışmadaki karakteristik duruşuyla oldukça dikkat çekiyor.

Yarışmacı ada hayatında yarışmaya devam ederken hakkında sosyal medyada bir takım aşk dedikoduları yayılmaya başladı. Bu gelişme üzerine Evrim Keklik'in aşk hayatı merak edilmeye ve araştırılmaya başlandı.

Evrim Keklik sevgilisi ile ifşalandı! Survivor Allstar'ın asabi kızı Evrim gönlünü o ünlü isme kaptırdı!

AŞK İDDİASI

Evrim Keklik'in, Survivor Ekstra yorumcusu ve eski Survivor yarışmacısı Furkan Dede ile aşk yaşadığı iddia edildi. Bu iddia sonrası Keklik ve Dede cephesinden herhangi bir açıklama henüz yapılmadı.

Evrim Keklik sevgilisi ile ifşalandı! Survivor Allstar'ın asabi kızı Evrim gönlünü o ünlü isme kaptırdı!

SURVIVOR EVRİM KEKLİK KİMDİR?

Evrim Keklik nereli ve mesleği nedir? Evrim Keklik, 14 Mart 1991 yılında İstanbul'da doğdu. Spora 1. sınıftayken Fenerbahçe Spor Kulübü'nde voleybol ile başlayan Keklik, Galatasaray voleybol takımı ve Konya Ereğli Belediyesi voleybol takımında yer aldı.

Sonrasında yaşadığı talihsizlik sebebiyle, omzunda oluşan sakatlığın tedavisi uzun sürdü ve voleybola ara vermek zorunda kaldı. Bu sırada, Ankara Gazi Üniversitesi Besyo bölümünde eğitimini bitirdi. Üniversiteden 3. kademe yüzme antrenörü olarak mezun olan Keklik, 2017 yılında İstanbul'a geri dönerek sualtı hokeyine başladı. Keklik, şimdilerde Survivor All Star 2022'da mücadelede ediyor.

Evrim Keklik sevgilisi ile ifşalandı! Survivor Allstar'ın asabi kızı Evrim gönlünü o ünlü isme kaptırdı! ​​​​​​​

Furkan Dede kimdir?

Furkan Dede kaç yaşında ve nereli; Survivor Ekstra sunucusu olan Furkan Dede 1986'da İstanbul dünyaya geldi. Furkan Dede, 36 yaşındadır.

Sunucu ve yorumcu Furkan Dede ilk olarak Var Mısın Yok Musun programında yer almıştır. Yarışmada 100.000 TL'lik ödül kazanan Furkan Dede, 2010 yılında Survivor'a dahil oldu. Furkan Dede, 2013 yılından bu yana TV 8 ekranlarında yayınlanan Let's Play adlı komik video programını sundu. Furkan Dede, Survivor Ekstra sunucuları arasında yer alıyor.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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