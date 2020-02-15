Evrim Keklik Survivor'da açlığa dayanamayıp isyan etti!
Yarın ilk bölümü ile TV8 ekranlarında izleyicilerle buluşacak olan Survivor'dan ilk görüntüler gelmeye başladı. Instagram hesabından paylaşım yapan Acun Ilıcalı, çekimlerin beşinci gününde açlıktan gözyaşlarına boğulan Evrim Keklik'in zor anlarını yayınladı.
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15 Şubat 2020 Cumartesi 11:50
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