Evsel ve Ticari Soğutma Sistemleri Servis Ustası Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Evsel ve Ticari Soğutma Sistemleri Servis Ustası görev tanımı nedir, Evsel ve Ticari Soğutma Sistemleri Servis Ustası ne iş yapar, Evsel ve Ticari Soğutma Sistemleri Servis Ustası olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Evsel ve Ticari Soğutma Sistemleri Servis Ustası mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Evsel ve Ticari Soğutma Sistemleri Servis Ustası Tanımı;

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Evsel ve Ticari Soğutma Sistemleri Servis Ustası Maaşı Ne Kadar? 2022 Evsel ve Ticari Soğutma Sistemleri Servis Ustası Maaşları

Evsel ve Ticari Soğutma Sistemleri Servis Ustası maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Evsel ve Ticari Soğutma Sistemleri Servis Ustası maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Evsel ve Ticari Soğutma Sistemleri Servis Ustası iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7127.15

Meslek Adı :

Evsel ve Ticari Soğutma Sistemleri Servis Ustası

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Elektrik Ve Elektronik İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Elektrikli Ekipman Kurulumcuları Ve Tamircileri

Meslek Birim Grubu :

Havalandırma/klima Ve Soğutma Tesisatı Bakım Ve Onarım İşlerinde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

İş sağlığı ve güvenliği ile çevre korumaya ilişkin önlemleri alarak, kalite sistemleri çerçevesinde bireysel ve ticari soğutma sistemlerinin montajını, demontajını, devreye alınmasını ve müşteriye teslim edilmesini ve bu sistemlerin basit bakım, onarım ve arıza giderme işlemlerini gerçekleştiren, mesleki gelişim faaliyetlerini yürüten nitelikli kişidir

Görev ve İşlem Basamakları :

Evsel ve Ticari Soğutma Sistemleri Servis Ustası; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş sağlığı ve güvenliği, yangın ve acil durum kurallarını uygulamak

b) Çevre koruma mevzuatına uygun çalışmak

c) Kalite yönetim sistemi dokümanlarına uygun çalışmak

d) Montaj öncesi hazırlık işlemlerini yürütmek, yedek parça ve malzemeleri hazırlamak, araç gereç ve ekipmanları hazırlamak,

e) Soğutma sistemlerinin montaj ve demontajını yapmak, tespit edilen montaj yerini fiziksel olarak hazırlamak, cihazların askı aparatlarını tespit edilen yüzeye monte etmek,

f) Belirlenmiş tesisat geçiş noktalarını delmek / kırmak, bakır boru tesisatını hazırlamak, elektrik ve sinyalizasyon kablolarını hazırlamak, cihazları askı aparatlarına takmak, elektrik, bakır boru ve sinyalizasyon tesisatını bağlamak, voltaj ölçümü yapmak, drenaj tesisatını hazırlamak, evsel cihazların sabitleme ayaklarını zemine göre ayarlamak,

g) Vakum yapmak, gaz kaçağı kontrolü yapmak, soğutucu akışkanı sisteme şarj etmek,

h) Soğutma sistemlerinin bakımını yapmak, evaporatör ve kondanser temizliği yapmak, fan temizliği yapmak, fan kayışları balans kontrolü yapmak, drenaj hattı temizliği ve sızdırmazlık kontrolü yapmak, elektriksel bağlantı kontrolü yapmak, i) Yalıtım malzemelerini kontrol etmek ve yenilemek, kapı/kapak kontrolü yapmak, çevresel etkenleri ve kayıpları kontrol etmek, cihazın ve ortamın temizliğini yapmak

j) Soğutma sistemlerinin arıza tespitini ve onarımını yapmak, enerji kontrolü yapmak Arıza kodlarını kontrol etmek, cihazın çalışmasını gözlemlemek, gaz basınç kontrolü yapmak, kompresörün akım kontrolünü yapmak, termostat kontrolü yapmak, kondanserin sıcaklık kontrolünü yapmak, fanların çalıştığını kontrol etmek, olağanüstü karlanmanın olup olmadığını kontrol etmek, gaz kaçak kontrolü yapmak, tespit edilen arızalı parçayı değiştirmek,

k) Soğutma sistemini devreye almak,

l) Evsel cihazlara enerji vermek, müşteriye kullanım-bakım bilgilerini aktarmak ve tavsiyelerde bulunmak,

m) Servis / bakım formunu düzenlemek,

n) Garanti belgesini düzenlemek ve müşteriye teslim etmek,

o) Hizmet sonrası işlemleri yürütmek,

p) Mesleki gelişim faaliyetlerine katılmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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