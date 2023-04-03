Ewan Clark kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ewan Clark Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ewan Clark adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Ewan Clark Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Ewan Clark 24 Haziran 2003 tarihinde doğmuştur. İngiltere uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Ewan Clark Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Volenti yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Bristol City U21 futbol takımında oynamaktadır. Bristol City U21 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ewan Clark'nin Bristol City U21 ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.
Ewan Clark Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Ewan Clark futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2022 yılında Bristol U21
25 Ekim 2022 yılında Yeovil Town
2 Ocak 2023 yılında Bristol U21
Ewan Clark Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Ewan Clark şuan Bristol City U21 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?Southampton FC,
Northampton Town,
Oxford City
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