Ewandro Costa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ewandro Costa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ewandro Costa kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ewandro Costa ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Ewandro Costa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ewandro Costa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ewandro Costa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ewandro Costa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ewandro Costa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ewandro Costa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ewandro Costa 15 Mart 1996 tarihinde Recife şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Ewandro Felipe de Lima Costa şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ewandro Costa Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Trust Football yapmaktadır. Ewandro Costa, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Spartak Varna futbol takımında oynamaktadır. Spartak Varna takımına 7 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Ewandro Costa'nin Spartak Varna ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ewandro Costa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ewandro Costa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Ewandro Costa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ewandro Costa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

22 Ocak 2014 yılında São Paulo

21 Temmuz 2015 yılında Atlético-PR

1 Temmuz 2016 yılında São Paulo

6 Temmuz 2016 yılında Udinese

24 Ocak 2018 yılında Estoril Praia

30 Haziran 2018 yılında Udinese

6 Ağustos 2018 yılında Austria Wien

2 Nisan 2019 yılında Udinese

3 Nisan 2019 yılında Fluminense

31 Aralık 2019 yılında Udinese

1 Ocak 2020 yılında Sport Recife

24 Eylül 2020 yılında EC Vitória

27 Ocak 2021 yılında Sport Recife

28 Ocak 2021 yılında Udinese

29 Mart 2021 yılında CRB

21 Ocak 2022 yılında Náutico

13 Temmuz 2022 yılında Lok. Plovdiv

7 Şubat 2023 yılında Spartak Varna

31 Mayıs 2023 yılında Lok. Plovdiv

Ewandro Costa kimdir

Ewandro Costa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ewandro Costa şuan Spartak Varna takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Ewandro Costa Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Brezilya U17 takımında 21 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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Ewandro Costa nereli

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