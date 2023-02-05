Ewen Jaouen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ewen Jaouen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ewen Jaouen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ewen Jaouen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ewen Jaouen 29 Aralık 2005 tarihinde Paris şehrinde doğmuştur. 1,97 m boyundadır. Aslen Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ewen Jaouen Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Ewen Jaouen, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

EA Guingamp B futbol takımında oynamaktadır. EA Guingamp B takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Ewen Jaouen'nin EA Guingamp B ile sözleşmesi 30 Haziran 2028 tarihinde bitmektedir.

Ewen Jaouen Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Ewen Jaouen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Ewen Jaouen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ewen Jaouen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında EA Guingamp B

Ewen Jaouen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ewen Jaouen şuan EA Guingamp B takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Ewen Jaouen Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

ES Manche Atlantique (2012-2013), GDR Guipavas (2013-2018), EA Guingamp (2018-)

Fransa U17 takımında 1 numaralı formasıyla 21 Ağu 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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