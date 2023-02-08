Ewerthon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ewerthon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ewerthon adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ewerthon Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ewerthon 10 Kasım 2000 tarihinde Recife şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Ewerthon Diógenes da Silva şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ewerthon Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Trust Football yapmaktadır. Ewerthon, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sport Club do Recife futbol takımında oynamaktadır. Sport Club do Recife takımına 1 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Ewerthon'nin Sport Club do Recife ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Ewerthon Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Ewerthon isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ewerthon Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ewerthon futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2020 yılında Sport Recife

24 Haziran 2021 yılında CSA

29 Temmuz 2021 yılında Sport Recife

Ewerthon Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ewerthon şuan Sport Club do Recife takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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