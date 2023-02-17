Ewerton kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ewerton Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ewerton adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ewerton Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ewerton 7 Mart 2001 tarihinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Ewerton Vinicius Santana Porto şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ewerton Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ewerton, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Fluminense EC (PI) futbol takımında oynamaktadır. Fluminense EC (PI) takımına 3 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Ewerton'nin Fluminense EC (PI) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ewerton Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ewerton isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Ewerton Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ewerton futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Ocak 2023 yılında Fluminense-PI

31 Mayıs 2023 yılında Botafogo B

Ewerton Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ewerton şuan Fluminense EC (PI) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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