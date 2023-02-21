Ewerton kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ewerton Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ewerton adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ewerton Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ewerton 28 Aralık 1996 tarihinde Amapá şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Ewerton Paixão da Silva şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ewerton Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Unzueta Sports yapmaktadır. Ewerton, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Slavia Prag futbol takımında oynamaktadır. SK Slavia Prag takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ewerton'nin SK Slavia Prag ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Ewerton Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ewerton isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Ewerton Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ewerton futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

29 Temmuz 2016 yılında Zlate Moravce

17 Ocak 2019 yılında Mlada Boleslav

5 Şubat 2020 yılında Pardubice

30 Haziran 2021 yılında Mlada Boleslav

1 Temmuz 2022 yılında Slavia Prag

Ewerton Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ewerton şuan SK Slavia Prag takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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