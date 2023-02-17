Exauce Blaise Nzau Mavinga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Exauce Blaise Nzau Mavinga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Exauce Blaise Nzau Mavinga kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Exauce Blaise Nzau Mavinga ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Exauce Blaise Nzau Mavinga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Exauce Blaise Nzau Mavinga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Exauce Blaise Nzau Mavinga adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Exauce Blaise Nzau Mavinga Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Exauce Blaise Nzau Mavinga 2 Ağu 2002 tarihinde doğmuştur.  Belçika uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Exauce Blaise Nzau Mavinga Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Exauce Blaise Nzau Mavinga, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Royal FC Mandel United futbol takımında oynamaktadır. Royal FC Mandel United takımına 17 Ekim 2022 tarihinde katılmıştır. Exauce Blaise Nzau Mavinga'nin Royal FC Mandel United ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Exauce Blaise Nzau Mavingaboyu ve yaşı kaç

Exauce Blaise Nzau Mavinga Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Exauce Blaise Nzau Mavinga isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Exauce Blaise Nzau Mavinga Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Exauce Blaise Nzau Mavinga futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

17 Ekim 2022 yılında RFC Mandel Utd.

Exauce Blaise Nzau Mavinga kimdir

Exauce Blaise Nzau Mavinga Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Exauce Blaise Nzau Mavinga şuan Royal FC Mandel United takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

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Exauce Blaise Nzau Mavinga nereli

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