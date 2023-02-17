Exauce Pedro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Exauce Pedro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Exauce Pedro adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Exauce Pedro Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Exauce Pedro 17 Temmuz 2002 tarihinde doğmuştur. Belçika uyrukludur.Gerçek adı da Tychique Exaucé Pedro şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Exauce Pedro Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Exauce Pedro, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KFC Dessel Sport futbol takımında oynamaktadır. KFC Dessel Sport takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Exauce Pedro'nin KFC Dessel Sport ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Exauce Pedro Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Exauce Pedro isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Exauce Pedro Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Exauce Pedro futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Dessel Sport

Exauce Pedro Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Exauce Pedro şuan KFC Dessel Sport takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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