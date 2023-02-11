Exequiel Beltramone kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Exequiel Beltramone Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Exequiel Beltramone adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Exequiel Beltramone Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Exequiel Beltramone 9 Şubat 1999 tarihinde Frontera şehrinde doğmuştur. 1,65 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Exequiel Damián Beltramone şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Exequiel Beltramone Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Exequiel Beltramone, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Gimnasia y Esgrima (Jujuy) futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Gimnasia y Esgrima (Jujuy) takımına 9 Haziran 2022 tarihinde katılmıştır. Exequiel Beltramone'nin Club Atlético Gimnasia y Esgrima (Jujuy) ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Exequiel Beltramone Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Exequiel Beltramone isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Exequiel Beltramone Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Exequiel Beltramone futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Talleres II

1 Temmuz 2019 yılında CA Mitre

31 Aralık 2019 yılında Talleres II

3 Şubat 2020 yılında Racing (Cba)

30 Haziran 2020 yılında Talleres II

30 Kasım 2020 yılında Sportivo Las Parejas

31 Ocak 2021 yılında Talleres II

5 Şubat 2021 yılında Flat Earth FC

30 Haziran 2021 yılında Talleres II

31 Ağu 2021 yılında Tlaxcala

8 Haziran 2022 yılında Talleres II

9 Haziran 2022 yılında Gimnasia (J)

31 Aralık 2023 yılında Talleres II

Exequiel Beltramone Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Exequiel Beltramone şuan Club Atlético Gimnasia y Esgrima (Jujuy) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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