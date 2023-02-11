Exequiel Benavidez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Exequiel Benavidez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Exequiel Benavidez kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Exequiel Benavidez ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Exequiel Benavidez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Exequiel Benavidez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Exequiel Benavidez

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Exequiel Benavidez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Exequiel Benavidez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Exequiel Benavidez 5 Mart 1989 tarihinde Santiago del Estero şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Exequiel Emanuel Benavídez şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Exequiel Benavidez Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Exequiel Benavidez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Chacarita Juniors futbol takımında oynamaktadır. CA Chacarita Juniors takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Exequiel Benavidez'nin CA Chacarita Juniors ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Exequiel Benavidezboyu ve yaşı kaç

Exequiel Benavidez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Exequiel Benavidez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

Exequiel Benavidez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Exequiel Benavidez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2008 yılında Boca Juniors II

1 Ocak 2010 yılında Tiro Federal

30 Haziran 2010 yılında Boca Juniors II

3 Temmuz 2013 yılında All Boys

11 Ocak 2014 yılında CD Iquique

2 Şubat 2015 yılında Nueva Chicago

7 Eylül 2015 yılında San Luis

23 Şubat 2016 yılında LDU Quito

1 Ocak 2017 yılında Kulüpsüz

29 Mayıs 2017 yılında Sud America

1 Ağu 2017 yılında CA Mitre

2 Ocak 2018 yılında Patriotas

8 Mart 2021 yılında LDU Portoviejo

1 Ocak 2022 yılında Chacarita Jrs

Exequiel Benavidez kimdir

Exequiel Benavidez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Exequiel Benavidez şuan CA Chacarita Juniors takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Boca Juniors

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Exequiel Benavidez nereli

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