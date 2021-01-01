Exxen çöktü mü? Milyonlarca kişinin merakla beklediği günlerce reklamları dönen Exxen 1 Ocak itibari ile açıldı. Ancak yeni platformda yaşanan aksaklılar ve yayın hataları kullanıcıların gözünden kaçmadı. Peki Exxen çöktü mü? Exxen'e neden girilmiyor? Exxen izleme hatası...

EXXEN ÇÖKTÜ MÜ?

Acun Ilıcalı’nın yeni platformu Exxen çöktü mü? Bir çok kullanıcı yayınlanan dizi ve diğer içeriklere erişimde hatalar yaşadı. Yaşanan bu talihsizlik sosyal medyada gündem oldu.

EXXEN NEDEN AÇILMIYOR?

Exxen yoğun girişe bağlı olarak kısa süreliğine kapandı. Milyonlarca kişinin aynı anda giriş yapmasından kaynaklı yaşanan bu sorunların kısa sürede içinde çözüleceği tahmin ediliyor.

İşte sosyal medyada Exxen için yapılan bazı yorumlar;

#EXXEN Bi daha bişey yapmadan önce tam hazır olun sadece kendinizi rezil etmekle kalmayıp insanları da mağdur ediyorsunuz pic.twitter.com/xNZvo8ln58 — kaptantsubasa (@fbkaptantsubasa) December 31, 2020

#EXXEN 'i debug modda açık unutmuşlar ? Açık kaynak yanlış anlaşılmış. pic.twitter.com/tddYImT3k1 — Melih (@ozyurtmeliih) January 1, 2021

Arkadaşlar #exxen çökmüş. İsterseniz site linki veririm. (Dm'den yazın site kapanmasın) pic.twitter.com/iHQaSi9Gcb — Fatih Kunt (@mfatihkunt) December 31, 2020