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Exxen çöktü mü? Exxen'e neden girilmiyor? Exxen izleme hatası

Exxen çöktü mü? Neden girilmiyor? Acun Ilıcalı'nın kurmuş olduğu yeni dijital platform Exxen, 1 Ocak'ta yayın hayatına başlamıştı ancak platforma üye olan milyonlarca kişi içeriklere erişmede sorun yaşadığını dile getirdi. Peki Exxen çöktü mü? Exxen'e neden girilmiyor? Exxen izleme hatası mı veriyor?

Exxen çöktü mü? Exxen'e neden girilmiyor? Exxen izleme hatası

Exxen çöktü mü? Milyonlarca kişinin merakla beklediği günlerce reklamları dönen Exxen 1 Ocak itibari ile açıldı. Ancak yeni platformda yaşanan aksaklılar ve yayın hataları kullanıcıların gözünden kaçmadı. Peki Exxen çöktü mü? Exxen'e neden girilmiyor? Exxen izleme hatası...

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EXXEN ÇÖKTÜ MÜ?

Acun Ilıcalı’nın yeni platformu Exxen çöktü mü? Bir çok kullanıcı yayınlanan dizi ve diğer içeriklere erişimde hatalar yaşadı. Yaşanan bu talihsizlik sosyal medyada gündem oldu.

EXXEN NEDEN AÇILMIYOR?

Exxen yoğun girişe bağlı olarak kısa süreliğine kapandı. Milyonlarca kişinin aynı anda giriş yapmasından kaynaklı yaşanan bu sorunların kısa sürede içinde çözüleceği tahmin ediliyor.

İşte sosyal medyada Exxen için yapılan bazı yorumlar;

 

 

 

 

 

 

 

 

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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