Exxen futbola doyuracak! Futbolun yıldızları ayak tenisinde kozlarını paylaşacak

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, yayın hayatına 1 Ocak 2021 itibarı ile başlayacak dijital içerik platformu Exxen'de yayınlanacak ayaktenisi programının tanıtımını yaptı.

Birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı platformda futbol severlerde unutulmadı. Daha önce Survivor'da bir çok ismin ekranlarda eğlenceli anlar yaşadığı ayaktenisini Acun Ilıcalı sahalara taşıdı.

Programda " Galatasaray'ın antrenörlerinden Albert Riera'da yer alacak.

Programda yer alacak diğer isimler ise Semih Şentürk, Tuncay Şanlı, Ayhan Akman, Pascal Nouma, Ahmet Dursun, Yattara ve Hami Mandıralı yer alacak.

AYAK TENİSİ NEDİR? NASIL OYNANIR?

Futnet olarak da bilinen Footballtennis, futbolla oynanan bir spordur. İçeride veya dışarıda bir mahkemede alçak bir ağa bölünebilen ve rakipler dışında topun vücudunun herhangi bir bölümü ile topa vuran bir puan kazanmaya çalışan iki rakip takımla oynanabilen bir top oyunudur.

Ayak Tenisinin Genel Kuralları

Futbol tenisi futbol odaklı tenis ve voleybolun bazı ögelerini içine alan bir spordur. Herhangi bir raket veya tenis topu kullanmazsınız fakat tenis kortunda oynarsınız. Futbol yeteneklerini geliştirmek isteyen insanlar tenis futbolunu alıştıkları rutin antrenmanlarının dışında olduğundan iyi bir değişim olarak görmektedirler. Basit oyun kuralları anlaşıldıktan sonra oyuncular değişik taktik ve stratejiler geliştirmeye başlarlar, bu da maçları gerçekten rekabetçi bir yapıya sokar.

Kort ve Ekipman

Futbol tenisi, kortu ikiye katlayacak şekilde 23 m uzunlukta 11 metre genişlikte oynanır. Kort bir tenis kortu filesi ile 11 metre yüksekte olacak şekilde ortadan ikiye ayrılır. 12 ve üzeri yaşlarda 5 numara boyutunda top kullanılır. Zemini zedeleyebilecek krampon ya da halı saha ayakkabıları yasaktır.