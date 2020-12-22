Exxen için Aslı Bekiroğlu ve Keremcem'in başrol olduğu "Yetiş Zeynep" adlı dizinin çekimleri başladı

Medya patronu Acun Ilıcalı'nın Netfilix platformu kadar ses getireceğini iddia ettiği yeni proje Exxen yayın hayatına başlamasına sayılı günler kaldı.1 Ocak 2021 tarihinde yayına başlayacağı duyurulan platformda yer alacak içerikler bir bir açıklanmaya başlandı. İçerikler arasında yer alan "Yetiş Zeynep" adlı dizininde çekimlerine başlandı.

Dizinin çekimleri Beykoz Kundura Fabrikasında gerçekleştiriliyor. Yetiş Zeynep dizisinin genel konusu ise 6 çocuklu bir baba olan Keremcem ve eşini canlandıran Ece Dizdar'ın hikayesine üçüncü kişi olarak katılan Aslı Bekiroğlu hayatları anlatılıyor.

DİZİNİN ANA KARAKTERLERİ KİMLERDİR?

KEREMCEM

2005 yılında TRT'de yayınlanan Kerem ile Aslı filminde Pelin Batu ile başrolü paylaştı. 2005 yazında Medyapım tarafından çekilen Aşk Oyunu adlı dizide oynadı. Yaz dönemi için çekilen Aşk Oyunu, izleyiciler tarafından tam puan alınca 2006'da sezon dizisine dönüşüverdi. 2006 yazında yeni albüm çalışmaları nedeniyle Yasemin Ergene ile başrolünü paylaştığı Aşk Oyunu dizisinden ayrıldı. Keremcem, 2007 Mart ayından itibaren Atv'de yayınlanan İki Yabancı adlı dizide Dr.Cem Arifoğlu'nu Canlandırdı. Şu an yeni albüm hazırlığında.

ASLI BEKİROĞLU

1995 doğumlu güzel oyuncu İstanbul Göztepe’de dünyaya gelmiştir. İtalyan Lisesi mezunudur. Ardından Bahçeşehir Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümünde eğitimini tamamlamıştır.



İlk oyunculuk deneyimini Beni Böyle Sev isimli dizi ile gerçekleştirmiştir. Daha sonra Adı Mutluluk, Gülümse Yeter ve İkimizin Yerine gibi projelerde rol almıştır. 2017 yılında ise Oğuzhan Koç ve İbrahim Büyükak’ın başrollerini oynadığı Yol Arkadaşım sinema filminde Bahar karakterini canlandırmıştır

Star Tv ekranlarında yayınlanan jet Sosyete dizisinde Melike karakterini canlandırmış ve izleyicinin beğenisini kazanmıştır.

ECE DİZDAR

İstanbul’da doğdu. Denizaltıcı olan babasının görevi nedeniyle çocukluğu boyunca Türkiye’nin birçok şehrinde ve Pakistan, Belçika, İngiltere gibi ülkelerde yaşadı. Gezdiği yerlerde genelde DoDDS Amerikan okullarında okudu. Ortaokul yıllarında Belçika’da müzikal oyunculuğu, ses ve dans üzerine eğitim aldı, 2 yıl boyunca çocuk konservatuarı kapsamında sahneye çıktı.



Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesini bitirdikten sonra Londra’ya taşındı, ARTSED oyunculuk akademisinde burslu olarak oyunculuk eğitimini tamamladı ve profesyonel oyunculuk kariyerine adım attı. Ece Dizdar Tiyatro DOT için Shopping and F…ing ve Festen gibi oyunların çevirilerini yapmıştır.

Profesyonel reklam ve tanıtım dublajcısıdır. Ece Dizdar hala İngiltere’de ve Türkiye’de tiyatro, televizyon ve sinema alanlarında oyunculuk yapmaktadır.