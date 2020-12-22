Exxen platformu ne zaman yayına başlayacak? Hangi içerikler olacak? Exxen ücreti ne kadar?
TV8 kanalının sahibi olan medya patronu Acun Ilıcalı tarafından kurulan dijital içerik platformu Exxen dikkatleri üzerine çekti. Platformda yer alacak içerikler takipçileri tarafından merakla beklenirken Exxen'in ne zaman yayına başlayacağı araştırılmaya başlandı. Peki Exxen platformu ne zaman yayına başlayacak? Hangi içerikler olacak? Exxen ücreti ne kadar? İşte detaylar...
Medya patronu Acun Ilıcalı'nın TV8 kanalının ardından, dijital dünya girmek için ilk adımı olan Exxen projesi daha başlamadan ilgi odağı haline geldi. Türkiye'de ilk sayılabilecek olan bu formatta yer alan içeriklerin sıkı takipçileri tarafından Exxen platformunun ne zaman yayın hayatına başlayacağı soruları aratılmaya başlandı. Peki Exxen platformu ne zaman yayına başlayacak? Hangi içerikler olacak? Exxen ücreti ne kadar? Merak edilen detayları haberimizde derledik. İşte detaylar...
EXXEN PLATFORMU NE ZAMAN YAYINA BAŞLAYACAK?
Yapımcı ve TV patronu Acun Ilıcalı dijital platform Exxen'in 1 Ocak 2021 tarihi itibariyle yayın hayatına başlayacağını açıkladı.
EXXEN ÜCRETİ NE KADAR?
Exxen Dijital platformunun henüz ücret ile ilgili net bir açıklama yapılmadı. Ancak geçtiğimiz günlerde Acun Ilıcalı herkesin ulaşabileceği bir fiyat belirlediklerini ifade etmişti.
Türkiye’nin dijital platformu “EXXEN” 1 Ocak’ta yayında!⚡?? #EXXEN pic.twitter.com/Mo6dpiBVou— Exxen (@exxentr) December 22, 2020
EXXEN'DE HANGİ İÇERİKLER YER ALACAK?
DİZİLER
Sihirli Annem
Şeref Bey
Olağan Şüpheliler
Gibi
Vahşi Şeyler
Hükümsüz
Zehirli Çicekler
Dadı
Eziklerin Savaşı
Yaş 17
Bir Yeraltı Sitcom’u
PROGRAMLAR
Pişti (Beyazıt Öztürk) ve (İbrahim Büyükak)
Enis Arıkan (Enis Arıkan)
Kirli Çamaşırlar (Orkun Işıtmak)
Zeynep Bastık ve Konukları (Zeynep Bastık)
Katarsis (Gökhan Çınar)
Garaj (Doğan Kabak) ve (Ferhat Albayrak)
YARIŞMA
Next Top Model (Burcu Esmersoy)
Fight Club (Bilgehan Demir)
GÜLDÜRÜ
TOLGSHOW (Tolga Çevik)
Konuşanlar (Hasan Can Kaya)