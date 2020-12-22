Medya patronu Acun Ilıcalı'nın TV8 kanalının ardından, dijital dünya girmek için ilk adımı olan Exxen projesi daha başlamadan ilgi odağı haline geldi. Türkiye'de ilk sayılabilecek olan bu formatta yer alan içeriklerin sıkı takipçileri tarafından Exxen platformunun ne zaman yayın hayatına başlayacağı soruları aratılmaya başlandı. Peki Exxen platformu ne zaman yayına başlayacak? Hangi içerikler olacak? Exxen ücreti ne kadar? Merak edilen detayları haberimizde derledik. İşte detaylar...

EXXEN PLATFORMU NE ZAMAN YAYINA BAŞLAYACAK?

Yapımcı ve TV patronu Acun Ilıcalı dijital platform Exxen'in 1 Ocak 2021 tarihi itibariyle yayın hayatına başlayacağını açıkladı.

EXXEN ÜCRETİ NE KADAR?

Exxen Dijital platformunun henüz ücret ile ilgili net bir açıklama yapılmadı. Ancak geçtiğimiz günlerde Acun Ilıcalı herkesin ulaşabileceği bir fiyat belirlediklerini ifade etmişti.

EXXEN'DE HANGİ İÇERİKLER YER ALACAK?

DİZİLER

Sihirli Annem

Şeref Bey

Olağan Şüpheliler

Gibi

Vahşi Şeyler

Hükümsüz

Zehirli Çicekler

Dadı

Eziklerin Savaşı

Yaş 17

Bir Yeraltı Sitcom’u

PROGRAMLAR

Pişti (Beyazıt Öztürk) ve (İbrahim Büyükak)

Enis Arıkan (Enis Arıkan)

Kirli Çamaşırlar (Orkun Işıtmak)

Zeynep Bastık ve Konukları (Zeynep Bastık)

Katarsis (Gökhan Çınar)

Garaj (Doğan Kabak) ve (Ferhat Albayrak)

YARIŞMA

Next Top Model (Burcu Esmersoy)

Fight Club (Bilgehan Demir)

GÜLDÜRÜ

TOLGSHOW (Tolga Çevik)

Konuşanlar (Hasan Can Kaya)