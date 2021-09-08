Acun Ilıcalı tarafından kurulan ve içerisinde bir çok dizi, film, programı barındıran Exxen platformu, UEFA'nın da yayın haklarını alarak dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Bu maçları izlemek için kaç TL'lik bir paket yapılacağı merakla beklenirken fiyatlar da belli oldu. Peki Exxen Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi paket fiyatları ne kadar? Exxen UEFA paketi kaç TL? Haberimizde bu soruları cevaplandırdık.

EXXEN ŞAMPİYONLAR LİGİ VE AVRUPA LİGİ PAKET FİYATLARI NE KADAR?

Exxen tarafından yapılan açıklamaya göre UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçlarını kapsayacak olan spor paketi, ek pakete ilave 24,90 TL ile satın alınabilecek. Toplamda Exxen + spor aylık ücreti, 1 taahhütlü olmak kaydıyla reklamlı olarak 34,80 TL olacak.

Aynı paket reklamsız versiyonu ise toplamda 44.80 TL olacak.

EXXEN UEFA PAKETİ KAÇ TL?

Exxen'e üyelik normal reklamsız ücreti 9.90 TL olarak satılıyor. Bunun üzerine UEFA paketi de eklenince reklamlı fiyatı 34,80 TL olarak satılacak. Eğer maçları reklamsız olarak izlemek isterseniz paket fiyatı 44,80 TL'ye yükseliyor.

EXXEN UEFA PAKETİNE NASIL ÜYE OLUNUR?

Exxen'de UEFA maçlarını izlemek için öncelikle Exxen üyelik linkinden 9.90 TL karşılığında üyelik satın almanız gerekiyor. Daha sonra bunun üzerine 24,90 TL olan reklamlı UEFA maçları ya da 34,80 TL olan reklamsız UEFA maçları paketini seçerek üyeliğinize ekliyorsunuz. Ödeme işleminden sonra ise maçları canlı bir şekilde izleyebilirsiniz.