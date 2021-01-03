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Exxen Şanslı mı Şanssız mı ne zaman başlıyor? Şanslı mı Şanssız mı konusu nedir, oyuncuları kimler?

Acun Ilıcalı'nın ses getiren Exxen yapımı için fragmanlar tek tek yayımlanmaya başladı. Büyük platformda sosyal medyada içerik oluşturarak adını duyuran bir çok isim ve programı yer alıyor. Bu isimlerden biri de fenomen Orkun Işıtmak. Işıtmak, Şanslı mı Şanssız mı ile Exxen'de olacak. Peki Exxen Şanslı mı Şanssız mı ne zaman başlıyor? Şanslı mı Şanssız mı konusu nedir, oyuncuları kimler?

Exxen Şanslı mı Şanssız mı ne zaman başlıyor? Şanslı mı Şanssız mı konusu nedir, oyuncuları kimler?

1 Ocak 2021 tarihi ile yayına başlayan yeni eğlence platformu Exxen’de Reynmen, Berkcan Güzen gibi bir çok fenomen yer aldı. Youtuber Orkun Işıtmak Şanslı mı Şanssız mı ile seyirci karşısına çıkıyor. İlk duyulduğu andan itibaren merakla beklenen dijital platform Exxen'in yeni programı merak konusu oldu. Peki Exxen Şanslı mı Şanssız mı ne zaman başlıyor? Şanslı mı Şanssız mı konusu ne, oyuncuları kimler?

ŞANSLI MI ŞANSSIZ MI KONUSU NEDİR?

Yıllardır YouTube'da olan Orkun Işıtmak 8 milyonu aşkın abonesi olan bir fenomendir. Ürettiği eğlenceli içeriklerle kendini sevdirmeyi başaran Işıtmak'ın "Kirli Çamaşırlar" isimli bir program Exxen'de olacak. Şanslı mı Şanssız mı, Kirli Çamaşırlar programı ile Orkun Işıtmak tarafından sunulacak. 

Exxen Şanslı mı Şanssız mı ne zaman başlıyor? Şanslı mı Şanssız mı konusu nedir, oyuncuları kimler?

EXXEN ŞANSLI MI ŞANSSIZ MI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Exxen Şanslı mı Şanssız mı başlama tarihi 1 Ocak 2021 olarak duyuruldu. Exxen Şanslı mı Şanssız mı izleyebilmek için 1 Ocak 2021 tarihinde platforma üye olmak gerekiyor. Üyelikten sonra tüm dizi ve programları ücretsiz olarak izleyebilirsiniz.

Exxen Şanslı mı Şanssız mı ne zaman başlıyor? Şanslı mı Şanssız mı konusu nedir, oyuncuları kimler?

ŞANSLI MI ŞANSSIZ MI OYUNCULARI KİMLER?

Şanslı mı şansız mı oyuncuları hakkında henüz bir bilgi elde edilemedi. Konuya ilişkin detaylar geldikçe haberimizde yer alacaktır. 

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