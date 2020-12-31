Exxen Sihirli Annem fragmanı yayınlandı!
1 Ocak 2021'de yayın hayatına başlayacak olan Acun Ilıcalı'nın kurduğu Exxen platformunda yayınlanacak Sihirli Annem fragmanı yayınlandı. Özellikle de çocuk seyircileri mutlu edecek projelerden olan Sihirli Annem dizisi yenilenen kadrosuyla yeni yılda izleyici karşısında olacak.
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31 Aralık 2020 Perşembe 15:43
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