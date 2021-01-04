Exxen Survivor Cup nedir? Oyuncuları belli oldu mu? | Exxen Survior Cup 2021 kadrosu
Acun Ilıcalı'nın yeni dijital platformu olan Exxen, yepyeni yapımlarla yayın hayatına nbaşladı. Survivor All Star benzeri bir programla izleyicilerinin karşısına çıkan Survivor Cup 2021 yarışmasının kadrosu da belli oldu. Peki Exxen Survivor Cup nedir? Oyuncuları belli oldu mu? İşte Exxen Survior Cup 2021 kadrosu...
Ocak ayında yayın hayatına başlayarak izleyicilere sunulan Acun Ilıcalı'nın Exxen adlı dijital platformunda, ekranlara gelecek olan programlardan birisi de Survivor Cup 2021 olarak duyuruldu. Bunun üzerine Survivor severler, Exatlon Cup olarak da bilinen bu yarışma hakkında araştırmalara başladı. Exxen Survivor Cup nedir? Oyuncuları belli oldu mu? İşte Exxen Survior Cup 2021 kadrosu ve tüm detaylar...
EXXEN SURVIVOR CUP NEDİR?
Exatlon Cup olarak da bilinen Survivor Cup, Acun Ilıcalı’nın yeni platformu Exxen’de ekranlara gelecek ve bu yarışmada geçtiğimiz senelerde Survivor’larda yarışıp üstün performans sergileyen 6 kadın ve 6 erkek yer alacak. Survivor izleyicisini Exxen platformuna çekmek için düzenlenen Survivor Cup 2021, Survivor gibi uzun sürmeyecek. İki takım olacak ve her takımda yalnızca 6 isim olup takımlara sonradan yarışmacı gelmeyecek. Yarışma, 13 Aralık’ta çekilmeye başlanacak ve 12 gün boyunca çekim yapılacak. Survivor Cup 2021’in son bölümü yayınlandığında da Survivor 2021’in fragmanı yayınlanacak.
EXXEN SURVIVOR CUP OYUNCULARI BELLİ OLDU MU? EXXEN SURVIVOR CUP 2021 OYUNCU KADROSU
İzleyicilerin heyecanla beklediği Survivor Cup'ın poyuncu kadrosu da kamuoyu ile paylaşıldı. İşte Exxen Survivor Cup'ta yer alacak isimler:
KADIN OYUNCULAR
- Seda OCAK
- Nagihan KARADERE
- Sahra IŞIK
- Birsen PEKGÖZ
- Sema AYDEMİR
- Elif YILDIRIM GÖREN
ERKEK OYUNCULAR
- Berkan KARABULUT
- Yusuf KARAKAYA
- Atakan ARSLAN
- Sercan YILDIRIM
- Anıl Berk BAKİ
- Hakan HATİPOĞLU
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