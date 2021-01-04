Exxen Survivor Cup nedir? Oyuncuları belli oldu mu? | Exxen Survior Cup 2021 kadrosu

Ocak ayında yayın hayatına başlayarak izleyicilere sunulan Acun Ilıcalı'nın Exxen adlı dijital platformunda, ekranlara gelecek olan programlardan birisi de Survivor Cup 2021 olarak duyuruldu. Bunun üzerine Survivor severler, Exatlon Cup olarak da bilinen bu yarışma hakkında araştırmalara başladı. Exxen Survivor Cup nedir? Oyuncuları belli oldu mu? İşte Exxen Survior Cup 2021 kadrosu ve tüm detaylar...

EXXEN SURVIVOR CUP NEDİR?

Exatlon Cup olarak da bilinen Survivor Cup, Acun Ilıcalı’nın yeni platformu Exxen’de ekranlara gelecek ve bu yarışmada geçtiğimiz senelerde Survivor’larda yarışıp üstün performans sergileyen 6 kadın ve 6 erkek yer alacak. Survivor izleyicisini Exxen platformuna çekmek için düzenlenen Survivor Cup 2021, Survivor gibi uzun sürmeyecek. İki takım olacak ve her takımda yalnızca 6 isim olup takımlara sonradan yarışmacı gelmeyecek. Yarışma, 13 Aralık’ta çekilmeye başlanacak ve 12 gün boyunca çekim yapılacak. Survivor Cup 2021’in son bölümü yayınlandığında da Survivor 2021’in fragmanı yayınlanacak.

EXXEN SURVIVOR CUP OYUNCULARI BELLİ OLDU MU? EXXEN SURVIVOR CUP 2021 OYUNCU KADROSU

İzleyicilerin heyecanla beklediği Survivor Cup'ın poyuncu kadrosu da kamuoyu ile paylaşıldı. İşte Exxen Survivor Cup'ta yer alacak isimler:

KADIN OYUNCULAR

Seda OCAK

Nagihan KARADERE

Sahra IŞIK

Birsen PEKGÖZ

Sema AYDEMİR

Elif YILDIRIM GÖREN

ERKEK OYUNCULAR

Berkan KARABULUT

Yusuf KARAKAYA

Atakan ARSLAN

Sercan YILDIRIM

Anıl Berk BAKİ

Hakan HATİPOĞLU

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