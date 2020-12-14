Tv8'i satın alması ile yapımlarını kendi kanalına taşıyan ve Acun Medya'yı kuran Acun Ilıcalı, televizyonculuk konusunda radikal adımlar atarken dijital platform kurma kararı aldı. Acun Ilıcalı'nın kurduğu Exxen'e ilişkin açıklama yapıldı. Peki Exxen ücreti ne kadar? | Exxen içerikleri nelerdir? İşte detaylar...

EXXEN ÜCRETİ NE KADAR?

Acun Ilıcalı'nın kurduğu Exxen isimli platforma ilişkin paylaşımda bulunuldu. Ocak ayında açılacak olan Exxen'e ilişkin Instagram'da yapılan paylaşıma göre Exxen Ocak ayının ilk haftası ücretsiz olacak.

Exxen'e üye olmunması halinde ilk ayın ücretsiz olacağı, 2. ay ve devamında ise 7.99 TL, yıllık peşin ödeme ile ise 5.99 TL ödeneceği belirtildi.

Acun Ilıcalı'nın kurduğu Exxen isimli platforma ilişkin paylaşımda bulunan AresBilgiOfficial kullanıcı adlı Instagram hesabında şöyle denildi:

"Acun Ilıcalı'nın kurduğu dijital platformu Exxen’in ücreti belli oldu!

İlk Ay Ücretsiz Olacaktır.

2.Ay ve Devamında 7.99 TL

Yıllık Peşin Ödeme İle 5.99 TL

Ödeme Yöntemi Tüm Hatlar Üzerinden Olabilecektir.

Siz Exxen izlemeyi düşünüyor musunuz?

Not : Ocak ayının ilk haftası herkese ücretsiz olacak."

EXXEN İÇERİKLERİ NELERDİR?

Projesi Ali Atay'a ait olan ve Aleyna Tilki ile Cemal Can'ın başrollerinde olacağı müzikal bir dizi Exxen'de yer alacak.

Ayrıca Exxen'de Şeref Bey adlı dizi (Başrollerinde Haluk Bilginer, Songül Öden ve Ertan Saban olacak.)

Mini dizi Vahşi Şeyler (Nurgül Yeşilçay, Hazal Türesan ve Selim Bayraktar)

Mustafa Uslu'dan Özgü Namal'ın başrolde yer alacağı Hükümsüz dizisi.

İbrahim Büyükak'ın adı geçen İlginç Bazı Olaylar'da orijinal Exxen yapımları olacak.

Next Top Model yarışması.

Burcu Esmersoy sunumuyla, Beyazıt Öztürk ve İbrahim Büyükak'tan Pişti adlı magazin programı.

Tolga Çevik'in 'Arkadaşım Hoşgeldin' ve Gökhan Çınar'ın Katarsis programları da Exxen'de yayınlanacak.

Enis Arıkan'ın talk show'u ile Ceza ve Sagopa Kajmer'in jüride olacağı Rapstar yarışması da Exxen'in dikkat çeken projelerinden.

TikTok fenomenleri Semiraminta ve Miço da Exxen için özel programlar hazırlayacak.

Çocuklara özel içeriklerde ise Kral Şakir'den iki yeni çizgi film, yine Kral Şakir'in yapımcısı Varol Yaşaroğlu'ndan yeni bir çizgi dizi "Süper Bir Takım" ve Sihirli Annem dizisinin yeni bölümleri de Exxen'de yayınlanacak.

Bunların dışında YouTube fenomenleri Orkun Işıtmak, Reynmen ve Buğra Kazancı gibi youtuberlar da Exxen'de program yapacak.