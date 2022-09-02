EXXEN üyelik iptali, hesap silme işlemi nasıl yapılır?

EXXEN'in ücretlerinde artışa gitmesi sonrası birçok kullanıcısı üyelik iptal etmenin yanı sıra hesaplarını silmeye karar verdi. Bunun üzerine internet arama motorlarında EXXEN üyelik iptali, hesap silme işlemi nasıl yapılır? sorularının yanıtları araştırılıyor.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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EXXEN üyelik iptali, hesap silme işlemi nasıl yapılır?

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu EXXEN üyelik ücretlerine zam yaptı. Söz konusu zammın neredeyse yüzde 100'e yaklaşması nedeniyle bazı kullanıcılar hesaplarını silmeye ve üyeliklerine iptal etmeye karar verdi. Bu doğrultuda internet arama motorlarında EXXEN üyelik iptali, hesap silme işlemi nasıl yapılır? sorularının yanıtları çokça araştırılıyor.

EXXEN üyelik iptali, hesap silme işlemi nasıl yapılır?

EXXEN ÜYELİK İPTALİ NASIL YAPILIR? EXXEN HESAP SİLME İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

EXXEN üyelik iptali yapmak isteyen kullanıcılar, ilk olarak e-posta ve şifreleriyle sisteme giriş yapacak.

Daha sonra en sağ köşede bulunan profil fotoğrafınıza tıklayın ve açılan penceredeki Hesap ve Ayarlar seçeneğine tıklayınız.

Burada karşınıza çıkan ekranda açılan Abonelik Durumu sekmesinin yanında yer alan "Üyeliğimi İptal Et" seçeneğine tıklayınız.

EXXEN üyelik iptali, hesap silme işlemi nasıl yapılır?

Karşınıza açılan ekranda "Profilinizi sildiğinizde profile ait tüm listeler ve izleme geçmişi de silinecektir. Devam etmek ve profili silmek istediğinize emin misiniz?” uyarısı alacaksınız.

Hesap doğrulama ekranına şifrenizi girdikten sonra Devam et seçeneğine tıklayınız. Böylelikle EXXEN üyeliğiniz iptal edilmiş olacak.

“Your profile has deleted” (profiliniz silinmiştir) açıklamasıyla profilinizin silindiğini görmüş olursunuz.

EXXEN üyelik iptali, hesap silme işlemi nasıl yapılır?

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