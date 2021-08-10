yayınladığı dizi ve filmler ile kullanıcılarının eğlenceli anlar geçirmesini sağlayan içerik yayınlayıcısı Exxen, son olarak da UEFA yayın haklarını almıştı. Bunun üzerine birçok maçı platformu üzerinde yayınlamaya başlayan Exxen'e nasıl üye olunacağı ise merak konusu oldu. Bunun üzerine Exxen üyelik nasıl alınır, kaç TL? Exxen UEFA maçları nasıl izlenir? Soruları araştırılıyor. İşte cevaplar...

EXXEN ÜYELİK NASIL ALINIR, KAÇ TL?

Exxen TV'ye üye olmak için yapmanız gereken Exxen üye olma bağlantısına tıklamanız gerekmektedir.

Açılan sayfada Ad Soyad, E Posta bilgilerini yazarak ücretsiz deneme sürümüne ulaşabilirsiniz. Ücretsiz Deneme Sürümü, EXXEN’e yeni üyelikler için geçerlidir. Ayrıca Google Play ve App Store mağazalarından Exxen'i indirip aboneliğinizi başlatabilirsiniz.

Exxen üyelik ücreti ile ilgili çeşitli paketler bulunuyor. Exxen'de reklamlı olarak yayınlanan içeriklerin aylık ücreti 9.90 TL iken reklamsız üyelikte ise aylık 19.90 TL ücreti bulunuyor.

EXXEN UEFA MAÇLARI NASIL İZLENİR?

Exxen platformu üzerinden yapılan UEFA maçlarının yayının izlemek için öncelikle üyelik satın almanız gerekmektedir. Yukarıda verdiğimiz bağlantıdan üye olduktan sonra EXXEN platformundaki kanaldan yayınlanan UEFA maçlarını canlı olarak izleyebilirsiniz