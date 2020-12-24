Exxen yeni dizisi 'Vahşi Şeyler'in tanıtım afişini yayınladı! Vahşi Şeyler konusu nedir? 'Vahşi Şeyler' oyuncuları

Netflix'in tahtını yıkacak olan ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu dijital içerik platformu Exxen, bomba transferlere devam ederken merakla beklenen programlarının tanıtımları da Exxen'in twitter hesabından paylaşılmaya devam ediyor.

Nurgül Yeşilçay'ın başrol oynadığı Vahşi Şeyler'in tanıtım afişi de yayınlandı.

Depo Film ve I Content yapım imzalı Vahşi Şeyler'in yönetmenliğini Erkan Tunç üstlenirken dizinin senaryosunu da Alper Alpözgen kaleme alıyor.

Dizinin 20 dakikadan oluşan 8 bölüm olarak yayınlanması hedefleniyor.

VAHŞİ ŞEYLER KONUSU

Evlilikleri bitme noktasına gelmiş bir çift, psikologları ve bir pizzacı aynı evde mahsur kalırsa ne olur? Çekimleri geçen yaz gerçekleştirilen ve her bölümü 20 dakika sürecek bu komedi dizisinde işte bu sorunun cevabını göreceğiz.

VAHŞİ ŞEYLER OYUNCULARI

Nurgül Yeşilçay, Selim Bayraktar, Hazal Türesan, Aytaç Uşun