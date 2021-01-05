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  3. Exxen'de yayınlanacak Tosuncuk belgeselinin ilk fragmanı paylaşıldı!

Exxen'de yayınlanacak Tosuncuk belgeselinin ilk fragmanı paylaşıldı!

Acun Ilıcalı yeni platformu Exxen'de 132 binden fazla kişiyi mağdur ederek 1 milyar 972 milyon TL vurgun yapan Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın belgeselini yapacağını duyurdu. Tosuncuk'un hayatının anlatılacağı belgeselin ilk fragmanı ise izleyicilerle buluştu.

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05 Ocak 2021 Salı 12:31
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