Exxen'de yayınlanacak Tosuncuk belgeselinin ilk fragmanı paylaşıldı!

Acun Ilıcalı yeni platformu Exxen'de 132 binden fazla kişiyi mağdur ederek 1 milyar 972 milyon TL vurgun yapan Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın belgeselini yapacağını duyurdu. Tosuncuk'un hayatının anlatılacağı belgeselin ilk fragmanı ise izleyicilerle buluştu.