Exxen'de yayınlanacak Tosuncuk belgeselinin ilk fragmanı paylaşıldı!
Acun Ilıcalı yeni platformu Exxen'de 132 binden fazla kişiyi mağdur ederek 1 milyar 972 milyon TL vurgun yapan Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın belgeselini yapacağını duyurdu. Tosuncuk'un hayatının anlatılacağı belgeselin ilk fragmanı ise izleyicilerle buluştu.
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05 Ocak 2021 Salı 12:31
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