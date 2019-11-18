EY : Özel sermaye fonlarının sermaye oluşumundaki rolü arttı

Uluslararası danışmanlık ve denetim şirketi Ernst & Young (EY) raporuna göre, özel sermaye fonları sektörünün sermaye oluşumundaki rolü artıyor.

EY Türkiye Özel Sermaye Fonları Sektör Lideri Demet Özdemir, "Bugünün sermaye piyasalarında, halka açık piyasalarda bir ölçüde durağanlık yaşandığını ve borsa kotasyonlarının giderek büyük ölçekli ve daha olgun şirketler tarafından domine edildiğini söyleyebiliriz" dedi ve ekledi:

"Aynı zamanda özellikle geçtiğimiz on yıl, yeni özel sermaye araçları ve yatırım modellerinin test edildiği bir dönem oldu. Bu yeni araç ve modeller, eskiye göre çok daha fazla sayıda ve farklı büyüklükteki şirkete fonlama sağlanmasına imkân tanıyor."

Sermaye fonları sektörü geleceğinin, günümüz piyasa koşulları ile incelendiği "Yeni Denge" başlıklı raporun sonuçlarına göre;

"Küresel fonlama görünümü, özel sermaye fonları öncülüğünde bir değişimden geçiyor.

"Özel piyasalardan elde edilen yeni sermayenin ilk kez 2017'de halka açık piyasalardan elde edilen sermayeyi aşması, hem özel sermaye fonları sektörü hem de yatırımcılar için uzun vadeli ve büyük ölçekli etkiler yaratıyor.

"Günümüzde küresel çapta yaklaşık 3.4 trilyon dolar özel sermaye fonları tarafından yönetilirken 2000 yılında bu seviye 500 milyar dolardı.

"Gerçekleştirilen inovasyonlarla sektör, yeni araçları kullanarak yatırım yapılabilir dünyanın kapılarını tümüyle farklı ve yeni nesil işletmelere açıyor.

"Fonlama metotlarındaki değişimin etkisiyle özel sermaye şirketleri için yatırım yapılabilir dünyanın genişlemesi, yeni sermaye kaynakları ve büyüme segmentlerinin ortaya çıkmasını sağlıyor.

"ABD ve Avrupa'nın geleneksel piyasalarında da halen büyüme alanı bulunuyor.

"Gelişmekte olan piyasalar, özel sermaye fonları penetrasyon seviyelerinin oldukça düşük olması ile birlikte yüksek bir büyüme potansiyeli barındırıyor.

"Özel sermaye fonları kapsamının geleneksel olarak dışında kalan özel kredi ve reel varlık gibi alanlarda büyüme fırsatları bulunuyor."

Kaynak: DHA