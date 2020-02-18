“EY Yılın Girişimcisi” programı için son başvuru tarihi 15 Mart

Türkiye'de bu yıl 12'ncisi düzenlenen "EY Yılın Girişimcisi" ödül programında "Yılın Girişimcisi', "Yılın Kadın Girişimcisi" ve "Yılın Start-up Şirketi" kategorilerinde başvurular 15 Mart 2020 tarihine kadar eoy.ey.com/home web adresinden online olarak yapılabilecek.

Uluslararası danışmanlık ve denetim şirketi EY (Ernst & Young) tarafından 30 yılı aşkın süredir ve dünya genelinde 60'dan fazla ülkede 145 kentte düzenlenen ödül programının Türkiye finalisti, Haziran 2020'de Monako'da düzenlenecek "EY Dünya Yılın Girişimcisi - World Entrepreneur Of The Year" yarışmasında Türkiye'yi temsil etmeye hak kazanacak.

Jüri tarafından yapılacak değerlendirmenin ardından Yılın Girişimcisi, Yılın Kadın Girişimcisi ve Yılın Start-up Şirketi kategorilerinde kazananlar 9 Nisan 2020 tarihinde düzenlenecek Gala Gecesi'nde açıklanacak. Jüri üyeleri "EY Yılın Girişimcisi" programı kazananlarını; girişimcilik ruhu, stratejik bakış açısı, sosyal ve kültürel etki, finansal performans, bireysel/kurumsal sosyal sorumluluk, saygınlık ve yenilikçi anlayış gibi kriterler doğrultusunda değerlendirecek.

Yılın Girişimcisi Ödülü için adaylarda şu özellikler aranacak:

- Türkiye'de en az iki yıldır faaliyet göstermesi

- 100 milyon liranın üzerinde ciroya sahip olması

- Aday olacak girişimcinin, şirketin performans ve gelişiminde imzası bulunan kurucu ve/veya aynı şirketin üst yönetiminde sorumluluk sahibi olan bir yönetici olması

- Son üç yılda finansal performans anlamında yükselen bir grafik izliyor olması

Yılın Kadın Girişimcisi Ödülü Kriterleri:

- Türkiye'de yerleşik olması ve şirketin performans ve gelişiminde imzası bulunan kurucu ve/veya aynı şirketin üst yönetiminde sorumluluk sahibi olan bir yönetici olması

- Şirketin en az iki yıldır faaliyette olması

- Ürün ve hizmetleriyle pozitif sosyal etki yaratması

- 3 milyon liranın üzerinde bir ciroya sahip, son yıllarda finansal performans anlamında yükselen bir grafik izliyor olması

Yılın Start-up Şirketi Ödülü Kriterleri:

- Türkiye'de yerleşik olması ve şirketin performans ve gelişiminde imzası bulunan kurucu ve/veya aynı şirketin üst yönetiminde sorumluluk sahibi olan bir yönetici olması

- En az iki en fazla beş yıldır faaliyette olması

- Ürün ve hizmetleriyle pozitif sosyal etki yaratması

- Son iki mali yıl içinde yeni veya inovatif ürün, hizmet ve iş fikri ile başarı elde etmiş olması

- 3 milyon liranın üzerinde bir ciroya sahip, son yıllarda finansal performans anlamında yükselen bir grafik izliyor olması

Kaynak: DHA